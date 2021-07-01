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最強吸鈔機！C羅發1篇IG業配文進帳4500萬　狠甩小天后亞莉安娜

▲▼葡萄牙足球明星C羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙足球明星C羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）日前將可口可樂移除記者會畫面外，讓可口可樂股價瞬間大跌，虧損約40億美元造成轟動。雖然葡萄牙在歐國盃止步16強，但C羅吸金功力依舊驚人，甚至奪下Instagram年度業配冠軍，光是貼出一篇廣告貼文就要價160萬美元（約台幣4500萬）。

根據《衛報》報導，C羅的IG追蹤數超過3億，他2019年每篇貼文的業配收入約88.9萬美元，但2020年開始受到疫情影響，民眾使用社群網站的時間大增，C羅的貼文價格也幾乎翻了一倍，預估每年在IG的收入超過4000萬美元，遠高於他的足球本業收入。

C羅在長期被美國娛樂圈壟斷的業配排行榜中奪冠，而另一位闖入前10的運動員則是他的勁敵、排名第7的梅西（Lionel Messi），他每篇業配貼文的價格約為120萬美元（約台幣3380萬元）。巨石強森（Dwayne Johnson）則以每篇152萬美元排名第二、美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）則以151萬美元居第三。

Instagram業配收益排行榜（每則貼文）

1. C羅（Cristiano Ronaldo）－160萬美元
2. 巨石強森（Dwayne Johnson）－152萬美元
3. 亞莉安娜（Ariana Grande）－151萬美元
4. 凱莉珍娜（Kylie Jenner）－149萬美元
5. 賽琳娜（Selena Gomez）－146萬美元
6. 金卡戴珊（Kim Kardashian）－141萬美元
7. 梅西（Lionel Messi）－116萬美元
8. 碧昂絲（Beyoncé）－114萬美元
9. 小賈斯汀（Justin Bieber）－110萬美元
10. 坎達爾珍娜（Kendall Jenner）－105萬美元

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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