攤商夫婦染疫！林右昌下令「仁愛市場再度採檢」：延長休市到29日

▲基隆0623疫情說明記者會 。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

中央疫情指揮中心23日公布，新增本土個104案例，確診死亡個案新增24例；其中基隆市增3例，累計共287人染疫。市長林右昌也在下午的疫情說明記者會中表示，這3例個案為一家人，父母是仁愛市場攤商，自9日休市後就待在家。不過，為了確保安全，林右昌也下令，仁愛市場所有攤商再做一次採檢，必須取得陰性證明後才能復業，另外也延長休市到29日。

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林右昌表示，23日CDC公布基隆3例確診個案，（案14266）60多歲女性，仁愛市場攤商，6/9日休市後即在家，目前無症狀，收治於集中檢疫所；（案14267）60多歲男性，仁愛市場攤商，6/9日休市後即在家，目前無症狀，收治於集中檢疫所；（案14268）30多歲男性，案14266、案14267的兒子，燒烤餐廳老闆，6/18日身體不適就醫後改善，6/21日與父、母至篩檢站篩檢確診，目前無症狀，收治於集中檢疫所。

對此，林右昌表示，為確保安全，在經過協調後決定，仁愛市場所有攤商再做一次PCR採檢，必須取得陰性證明後才能復業，另外，休市也延長到29日。

林右昌也提醒，「場所是不動的，但人是流動的，即使清消完成，但有人流就有風險。」因此，市場防疫會有兩個重點，第一，在攤商完成兩劑疫苗施打前，基隆將每14天為公有市場合法攤商做一 次快篩，讓攤商安心營業，也讓市民安心消費；第二，所有市場攤商，即日起全面採「兩罩一套」防疫措施，而市政府已購置10萬副手套，將發送給公有市場攤商使用。