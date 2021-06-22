國民黨遭譏接受美援更像乞丐　李德維反批蔡政府跟第三世界搶疫苗

▲國民黨立委李德維（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

近日美國政府援助台灣250萬劑莫德納疫苗，被國民黨台北市議員羅智強形容是當「疫苗乞丐」，卻遭人反譏國民黨過去接受美援更是乞丐」，對此，國民黨立委李德維22日表示，自己買不到疫苗，還乞討的理直氣壯，是無恥的乞丐！

對於疫苗乞丐一說，綠營大動作反批，民進黨立委王定宇表示，搜尋「美援」新聞發現已故前第一夫人蔣宋美齡的名字，反問羅智強，「宋美齡和當時的蔣介石是乞丐囉！」

對於「疫苗乞丐」引發外界對國民黨的批評，李德維表示，1950年前因為韓戰爆發，國民黨重獲美援，當時的國民黨帶著百萬敗軍難民撤退到台灣，還得備戰共軍犯台，確實是一窮二白，就算被譏為「乞丐」，也不能說是偏離事實，但現今台灣人均收入將近3萬美元，且民進黨政府才說台灣去年的經濟成長率是「亞洲四小龍」之首，「現在卻要跟70年前的台灣比，真的不是反串嗎？」

李德維說，當時接受美援的「乞丐」很多，但台灣非常爭氣，幾乎是戰後運用美援最成功、最快脫貧的國家地區之一，也才有了「亞洲四小龍」美稱。

他批評，結果民進黨執政後卻又從富足淪落乞討，得跟第三世界國家搶疫苗，分資源，竟然還能乞討的這麼理直氣壯，振振有詞，真的不是反串嗎？