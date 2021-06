英國Delta變種單週飆109%！　佛奇警告：恐成美國主要毒株

▲美國加州即將告別口罩與社交距離。(圖/路透)



實習記者徐于文/綜合外電報導

印度「Delta」變種迅速蔓延全美,專家指出,此變種現已佔全國確診數的10%,在年輕群體中影響更高,未來一週內恐成為美國主要毒株。首席傳染病顧問佛奇(Anthony Fauci)更指出,單劑疫苗對Delta變種保護不強,但2劑疫苗保護性就很高,請民眾儘速前往接種。

首席顧問佛奇(Anthony Fauci)博士8日警告,Delta變種破壞性極大,英國確診病例單週飆升109%,其中逾90%皆是此病毒,且42名相關死亡病例中,有30%病患已接種2劑疫苗,美國「絕對不能重蹈英國的覆轍」。

英國公共衛生局數據顯示,單劑疫苗對Delta變種有效性僅33%,而2劑疫苗將比例大幅提升至81%,而完成接種疫苗卻死亡的病例大多為老年人,同時有併發症。

佛奇強調,美國不可因病例下降、疫苗廣泛就感到「自滿」,主要毒株「Alpha變種」比例大幅下降,目前僅佔確診者的44%,而傳染性更強的Delta變種正快速攀升,民眾應儘速接種疫苗,特別是12至20歲年輕群體,「如果你已經接種第一劑,一定要接種第2劑;如果你還沒接種疫苗,請馬上去接種疫苗。」

截至13日,美國已施打逾3億劑疫苗,包括64%民眾接種至少一劑,53%民眾完全接種疫苗,距離拜登7月70%民眾施打一劑疫苗目標並不遠,但仍有三分之一民眾表示對疫苗接種不感興趣,對全民免疫目標造成極大阻礙。

