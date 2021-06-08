國產疫苗將解盲　陳時中爆：蔡英文7月「想打」但沒說一定上市

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

記者徐政璿／台北報導

面對本土疫情爆發，台灣在國外疫苗採購緩辦求情況下，國產疫苗傳出即將解盲，總統蔡英文日前也宣示國產疫苗將在7月起供應。不過，衛福部長陳時中今（8日）表示，「總統是講『她想打』，並沒有說一定要來上市，是抱持這樣的希望。」

行政院長蘇貞昌今率領內閣團隊（8日）前往立法院，針對紓困4.0特別預算進行報告並備質詢。對於國產疫苗是否7月一定會通過審查上市，陳時中8日在備詢時回應，「現在斷然講一定成功，或一定不成功都言之過早」。

國民黨立委鄭麗文質疑，蔡英文說7月就要打國產疫苗，這就是下指導棋，「考試沒考完，放榜就有他」，疫苗還沒解盲，就說7月就要開始打，這就是中研院院士做不下去的原因，因為政治已經把目標訂好，讓科學家不能講真話。

陳時中說，科學家還是要講真話，因為他們有科學這個訓練跟相關了解，他也替蔡總統澄清，「總統是講『她想打』，並沒有說一定要來上市，是抱持這樣的希望。」

對於鄭麗文仍質疑政府是在護航高端疫苗，陳時中強調沒有護航任何一家公司，行政院長蘇貞昌也說，「總統沒背書，政府沒有護航，國產也要照專業來。」