沒時間陪2歲兒手術　女醫檢師躲廁所痛哭...繼續工作12小時

▲疫情期間醫院工作量爆增，台中榮總女醫檢師因無法陪1歲10個月大的兒子手術，看著孩子照片躲廁所大哭後，繼續工作12小時。（圖／院方提供）



記者游瓊華／台中報導

國內疫情嚴峻，台中仍有多起家庭群聚感染源不明，台中榮總病毒室的檢體爆量10倍，而為了協助在最短時間內找出傳播鏈、確診者，醫檢師24小時瘋狂採驗；其中美女醫檢師李佳蓉1歲10個月大的兒子，恰巧在這段時間手術，生為人母，她雖很想陪在兒子身旁，仍選擇堅守崗位，但「看著丈夫傳來兒子小小手打點滴的照片，我躲在廁所大哭一場，擦乾眼淚後繼續採驗。」

「在廁所崩潰，是想到沒辦法陪在兒子身邊，尤其在他最需要媽媽的時候，內心深深愧疚。」李佳蓉表示，對她來說，醫檢師是最後的守門員，需要大量的專注力，而原本疫情爆發前，一天檢體量約40件，但疫情後爆增到400件，為了消耗龐大的檢體量，病毒室不得不24小時檢驗，4位同仁分兩班各上12小時，「雖然想陪兒子，但不能放著同事一個人硬撐12小時的檢驗。」

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李佳蓉說，處理檢體得全身穿著兔寶寶裝（防護衣），進出病毒室穿脫耗時，加上檢體本身即有感染疑慮，且她尚未打疫苗，因此先前即拜託公婆照顧雙胞胎，其中雙胞胎弟弟，因早早就安排好有一項手術，她原本很想陪伴兒子，同事也勸她請假，但眼看檢體爆量，同事日夜趕工也消化不完，李佳蓉跟先生商量，請先生照顧、陪小兒子就醫手術。

李佳蓉也提到，疫情雖然嚴峻、工作雖然累，但中榮整個團隊一條心，沒有人想要逃離或放棄，她也為病毒室的同仁感到驕傲。

▲疫情嚴峻，醫院檢體量爆增10倍。（圖／院方提供）

▲李佳蓉跟可愛的雙胞胎弟弟。（圖／院方提供）