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女大生手滑誤發「懲罰我」羞照　大學教授秒讀機智回一句化解

女大生手滑將調情訊息傳給大學講師，情況尷尬到不行。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

壞壞小黃書害人不淺。一名女大生不滿男友挖苦她正在閱讀的「浪漫小說」很垃圾，為了報復男友，她拍了「很挑釁」的照片。然而等她發現選錯收件者，一切都已經太遲了……

羞愧到恨不得挖個洞躲起來的女大生在Reddit匿名論壇告解，原PO表示，她的男朋友不是很欣賞她的閱讀品味，不斷攻擊、貶低她最近在讀的一本浪漫愛情小說，瘋狂拿書中不合理的劇情出來恥笑。比如，書中有一段描寫女主角撞球打輸了，一言不合就對男主角說「請懲罰我，爹地」，雖然原PO也是以訕笑的心態和男友分享，不過對方對於自己還在讀這本書顯得很不開心。

分享完撞球間輸贏的隔天，原PO在當地的書局找到同一本小說，她抱著惡作劇的心態把書買下來，並特地翻出「請懲罰我，爹地」的荒唐對白，在書店自拍準備傳給男友準備再氣他一次。

此時不幸的事情發生了，原PO解釋，她的WhatsApp聯絡人中，有一個和男友同名同姓的大學講師，儘管她在教授的名字後面加上學校，但直到她上了計程車，她才發現她選錯聯絡人，更不幸的是，訊息顯示「雙藍勾」已讀。

原PO原地崩潰，並立刻傳訊息向教授道歉，一邊擔心教授會舉報她違反師生專業倫理，好在教授隔天幽默回覆：「這對我們神聖的師生關係造成了極大的破壞，我無法容忍這種行為。」原PO最後表示，這件事後他們將度過一段尷尬的授課時間，她發誓再也不會犯同樣的錯誤。


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