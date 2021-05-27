全國總工會理事長為勞請命　盼每月加發1萬元+免除勞健保費

▲全國總工會請中央加發１萬元生活津貼與免除勞健保費。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣新冠疫情日益嚴重，政府延長全國第三級警戒期限，全國中小企業，尤其是飲食業、旅遊業、娛樂業及勞工均得承受停業、停工之苦，飲食業更是面臨營收大幅滑落、經營虧損的風險，勞工更面臨薪資「斷炊」危機，為避免申請紓困人流，全國總工會理事長陳杰盼中央直接發每月1萬元津貼跟勞健保免費的措施。

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陳杰今(27)日站出來為全台勞工請命，並表示行政院日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次將預算上限提高至6300億元，上週立法院已經逕付二讀，他同時呼籲政府這次紓困資源分配，別又忘了日日夜夜撐起整體社會運作、維繫許多人基本生活品質的照顧者們，應對每一位受衝撃勞工發放每月1萬元疫情生活津貼，並且疫情期間應免除勞工保險費、健保費之缴納，以緩解中小企業主、勞工之苦。

彰化縣總工會副理事長温芝樺提到，自己身為母親，近日停課不停班，聽到許多家長請防疫照顧假卻沒有薪資收入，各縣市社福服務緊縮或關閉據點，許多家庭在各類照顧需求與兼顧職場工作之間掙扎，如連防疫第一線的醫護人員都難以安心找到幼托服務，顯見照顧者與照顧工作的關鍵重要性仍未受政策重視。

陳杰強調，他看見全國勞工在疫情期間的付出看在心裡苦在心裡，勞工全力支持政府的防疫政策，雖支持政府造成勞工朋友權益犧牲，但全國總工會秉持「同島一命」的信念，勞工與政府站在一起，共體時艱齊心防疫再出發。

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