北市「酷課雲」大當機！200萬人次擠爆　教育局：實施「4時段教學」

▲北市「酷課雲」大當機 。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

雙北地區昨天（17日）宣布高中以下學生全部停課，但大家仍可在「酷課雲」線上學習。北市府教育局今日稍早表示，昨天宣布消息後，酷課雲系統有200多萬人次使用，因負載過量產生登入遲延的情況，因此從今天開始，北市12個行政區將採4個時段分區分流上線方式辦理，確保大家這段期間能「停課不停學」。

台北市教育局副局長陳素慧向《ETtoday新聞雲》記者表示，「台北酷課雲OnO線上教室」今天上午8點30分上線，昨天市府消息宣布後，酷課雲一共有將近2百萬人次登入使用，導致台北市校園帳號系統因分流機制故障，造成機器負載過量產生登入遲延。

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陳素慧說明，目前教育局已立即進行調整修復，已在下午2點重新提供師生繼續進行遠距教學演練，夜間並持續測試修復，酷課雲OnO平台本身系統負載沒有問題，目前也規劃以不同行政區學校間隔分流上線的方式，降低系統過載風險。

從今天開始，酷課雲將採分區分流上線模式辦理 ，避免同時段大量人數登入影響系統效能，各行政區學 校上線時段如下，上午8時30分至8時45分，松山區、大安區、內湖區；上午8時45分至9時，北投區、中正區、大同區；上午9時至9時15分，士林區、中山區、信義區；上午9時15分至至9時30分，文山區、萬華區、南港區。

