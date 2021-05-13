美股狂洩681點！通膨數據引發憂心　台積電ADR跌逾4%

▲美股今天收跌。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約12日綜合外電報導
美國股市今天收跌，標普創下自2月以來最大單日百分比跌幅，原因是通膨數據引發憂心。台積電ADR跌4.11%、收108.21點。
道瓊工業指數終場下跌681.50點，或1.99%%，收在33587.66點；標準普爾500指數下滑89.06點，或2.14%，收在4063.04點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌357.75點，或2.67%，收在13031.68點。台積電ADR跌4.11%、收108.21點。
▲美股今天收跌。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約12日綜合外電報導
美國股市今天收跌，標普創下自2月以來最大單日百分比跌幅，原因是通膨數據引發憂心。台積電ADR跌4.11%、收108.21點。
道瓊工業指數終場下跌681.50點，或1.99%%，收在33587.66點；標準普爾500指數下滑89.06點，或2.14%，收在4063.04點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌357.75點，或2.67%，收在13031.68點。台積電ADR跌4.11%、收108.21點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響