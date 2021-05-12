術後突現「愛爾蘭」口音？　澳洲女困惑：從未去過歐洲

@angie.mcyen Day 2: I still can’t believe I woke up with an Irish accent yesterday. I’ve never been to Ireland. I grew up in Australia. My Aussie accent is gone ♬ original sound - angie.mcyen

實習記者徐于文／綜合外電報導

澳洲女子安吉（Angie Yen）從未去過愛爾蘭，更沒有來自那裡的家人或朋友，但一場扁桃腺手術後，發現自己疑似得到罕見「外國口音綜合症」，出現愛爾蘭口音。安吉將自身經歷上傳抖音，回應指責謊報病情的網友，希望透過自己，讓人們認識並尊重這種健康問題，鼓勵人們尋求幫助。

安吉表示，自己並沒有中風、跌倒或受到直接的腦部傷害，但扁桃腺手術後身體開始發生微妙變化，術後「說話、吃飯等生活方面並沒有問題，只是喉嚨非常痛。」10日後在家中哼歌時，驚覺自己能唱以前唱不到的音符，說話時聲音更完全不像自己，遭到朋友質問口音像愛爾蘭人，但安吉從未到過歐洲，更不用說愛爾蘭。

「外國口音綜合症」是一種罕見的語言障礙，通常由腦部損傷引發，降低人體控制語言的肌肉協調力，可在一夜之間改變當事人口音，儘管從未接處這種口音。雖然目前尚未確診，但醫生建議她做核磁共振掃描等檢查，排除其他淺在可能。安吉對診斷疑惑回應，「這是我不明白的，如果和手術本身有關，症狀應該立即出現，但並沒有。」

▲ 有許多「外國口音綜合症」在發病後數周得到改善。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

為了讓更多人關注這個特殊疾病，安吉開始在抖音上記錄經歷。她強調，「我有私人的生活，也是在慎重考慮後決定公開，這樣如果有人發生同樣的事，就能不那麼失落和孤獨，也希望大家總有一日能更好的了解。」

希尼麥考瑞大學教授尼克爾斯（Lyndsey Nickels）表示，患有外國口音綜合症病患說話時並不具外國口音特徵，只是說話方式讓他們看起來有口音，但並不準確，「聽眾會對這些口音有不同看法，因為特徵與單一口音並不匹配。」尼克爾斯強調，這種現象非常罕見，有些醫生甚至指責患者是裝的，所以很少出現發表過學術文章中。

言語病理學家可以幫助這些患者改善言與肌肉運動與協調力，恢復言語的準確性，也有許多人在發病後數周得到改善。