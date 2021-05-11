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瘋電影／不日成婚　婚姻不在雄性賀爾蒙計畫中

文／賴賴

▲▼不日成婚。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

俊男美女是愛情故事可以成立的基本因素，描述時下年輕人的愛情觀，在死黨面前和老婆面前差異的人生百態，劇情逗趣，節奏流暢好看，陳家樂的憨傻氣質，駕馭愛情故事綽綽有餘，整體感是好看的。

對於結婚年輕人的猶豫，相信短期內香港的狀態不會改善，繼南韓、台灣之後，香港很快也會追上不生的腳步，這種環境壓力造成的經濟負擔，誰都無法解套，若不是富二代，想白手起家突破困境，沒有洪荒之力談何容易。

電影給了個HE，尤其是最後，陳家樂終於穿得帥氣，完全具有說服力的力挽狂瀾，適合下班放鬆的喜劇片。


片　　名：不日成婚
英文片名：READY or KNOT
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2021-04-23
片　　長：01時45分
導　　演：陳茂賢
演　　員：陳家樂 、 衛詩雅 、 朱栢康
國　　家：香港
語　　言：粵語
發行公司：華映


劇情大綱

阿佳（陳家樂 飾）與可怡（衛詩雅 飾）在一場婚禮上相識，兩人一拍即合，相愛五年，終於迎來最大的感情危機－「結婚」！女方視結婚為愛的證明；男方視結婚為愛的墳墓，二人在這議題上互有攻守，展開了一場男女之間深層次的角力！

可怡的閨蜜出謀獻策，嘗試引誘阿佳進入圈套，務求在沒有安全措施之下一擊即中！一旦懷孕，婚事就勢在必行？！阿佳眼見可怡對自己展開「逼婚計劃」，惟有在兄弟幫忙下積極迎戰，誓要堅守不婚底線！女方計謀被連番識破，只好拿出終極絕招─春藥！阿佳雖已有所防範，但還是和可怡度過了極爽快的「無套一夜」！事後阿佳在好兄弟的建議下，務求在黃金36小時內，將事後避孕丸偷偷讓可怡服下！這行動真的讓可怡心灰意冷，提出分手。

回復單身的可怡在姐妹的陪伴下走出陰霾，重拾Working Holiday的心願。阿佳在盡情享受單身的自由後，卻愈發空虛難耐，此時他才明白他最無法面對的原來是永遠失去可怡！為追回女友，他誓要策劃一場「不日成婚」大行動，但已經放下他的可怡會回心轉意嗎？

▲▼不日成婚。（圖／yahoo）

▲女生急結婚，男生不急。

▲▼不日成婚。（圖／yahoo）

▲三對好友，唯一結婚的一對是因為女方有錢。

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