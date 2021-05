生日趴失控！媽猛催油門「狠輾女兒」　她卡死車底一路拖行100m

▲27歲的基莉(右)被母親開車輾過,卡死在車底拖行100公尺。(圖/翻攝當事人臉書)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲雪梨發生一起可怕意外,媽媽戴兒(Dale Palmer)在家裡替兒子舉辦生日派對,慶祝之餘也不忘小酌幾杯,未料稍後竟脫序失控,開車輾過女兒基莉(Keely Palmer)。基莉痛苦地尖叫哭泣,被卡死在車底拖行100公尺,負傷受困1個多小時才獲救,但送醫救治至今仍未脫險。

《太陽報》、《每日郵報》報導,27歲的基莉手臂、腿部重傷,被緊急送往聖喬治醫院(St George Hospital),目前情況不佳,無法與人交談。

鄰居安柏(Amber Wardrop-Barros)表示,受害者當時不斷「咆哮、哭泣、尖叫,讓人非常震驚」。另一位居民萊恩(Ryan)說,他只聽見屋裡在播放音樂,沒有衝突跡象,凌晨2時30分時醒來時,警察已經抵達現場。

