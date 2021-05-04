　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最大「暗網兒童色情平台」成員逾40萬人！　德埋伏數月逮4嫌

▲▼駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲暗網存在許多非法的行為和資訊傳遞。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社柏林3日綜合外電報導

德國聯邦警察今天宣布，他們已關閉「全球最大的黑暗網路（darknet）兒童色情平台之一」，並已於4月中發動連串突襲行動逮捕4名成員。

根據德國警方聲明，這個黑暗網路平台名為「男孩城」（Boystown），從2019年開始出現，成員超過40萬人，「架設目的是為了在全球交換兒童色情內容」。

聲明表示，這個黑暗網路論壇提供用戶相互聯絡管道，並讓他們可以交換兒童色情圖像和影片內容，當中甚至有「對幼童的嚴重性虐待」。

德國警方共在境內發動7場相關突襲行動，逮捕3名介於40和64歲的男性。另有一名德國籍男嫌在柏林要求下，已於南美國家巴拉圭遭到拘留，等待德國法蘭克福法院發布國際逮捕令遣返回國。

德國警方表示，其中3人被控以管理員身分經營這個平台，他們不僅提供技術支援，還教導成員如何避免被當局發現；另一男子則是「平台最活躍用戶之一」。

調查人員說，這場由德國發起、持續數月的逮捕任務，由歐洲刑警組織（Europol）協調指揮，荷蘭、瑞典、美國和加拿大的執法當局也提供支援。

經過突襲行動後，包括「男孩城」和其他相關網路論壇都已從網路移除。

ET快訊
快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　推特宣布與27年妻子離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辣妹「自助洗車」彎腰炸豪乳　身分原來是百萬網紅

全美單周新增病例35萬「連續3周趨緩」　近1／3人口完成疫苗接種

美經濟成長樂觀　美股勁揚238點！台積電ADR反跌0.69%

美日外長同意加強合作制中　重申台海和平重要性

全球最大「暗網兒童色情平台」成員逾40萬人！　德埋伏數月逮4嫌

美國務卿布林肯喊話北韓展開外交　化解朝鮮半島核武僵局

美國務卿布林肯：美國無意圍堵中國　而是捍衛國際秩序

快訊／比爾蓋茲宣布離婚27年髮妻！　身價3.5兆夫妻正式拆夥

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　推特宣布與27年妻子離婚

謝長廷接受日媒專訪呼籲：美、日應與台灣「共同訓練」

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

荳荳心疼護閨蜜「她們是善良的人」！　痛訴感情、友情全遭剝奪：快撐不下去了

辣妹「自助洗車」彎腰炸豪乳　身分原來是百萬網紅

全美單周新增病例35萬「連續3周趨緩」　近1／3人口完成疫苗接種

美經濟成長樂觀　美股勁揚238點！台積電ADR反跌0.69%

美日外長同意加強合作制中　重申台海和平重要性

全球最大「暗網兒童色情平台」成員逾40萬人！　德埋伏數月逮4嫌

美國務卿布林肯喊話北韓展開外交　化解朝鮮半島核武僵局

美國務卿布林肯：美國無意圍堵中國　而是捍衛國際秩序

快訊／比爾蓋茲宣布離婚27年髮妻！　身價3.5兆夫妻正式拆夥

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　推特宣布與27年妻子離婚

謝長廷接受日媒專訪呼籲：美、日應與台灣「共同訓練」

李千那、是元介「根本沒分手」！　深夜人肉快遞⋯捧炸雞溫馨接送

辣妹「自助洗車」彎腰炸豪乳　身分原來是百萬網紅

全美單周新增病例35萬「連續3周趨緩」　近1／3人口完成疫苗接種

亡友趴機車前座「右腳狂拖地」！淡定男騎車逛鬧區　路人靠近嚇傻

傳低胸婚紗照給「小10多歲陽光女警」　已婚所長：快跑出來了

美經濟成長樂觀　美股勁揚238點！台積電ADR反跌0.69%

美日外長同意加強合作制中　重申台海和平重要性

愛馬仕iPhone手機殼印上緞帶好美！可無限充電好方便　加碼7款精品款

上千蟑螂灑餐廳「黑白兩道情資站」過往起底　黑衣人動機曝光

全球最大「暗網兒童色情平台」成員逾40萬人！　德埋伏數月逮4嫌

乩童手持寶劍令旗「站路中辦事」 尻到騎士被法辦冤喊：我的靈不在

國際熱門新聞

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

運鈔車遭搶！駕駛神控場車內畫面曝　

菲律賓戰狼！外長英文國罵飆中國：他X的滾出去

快訊／比爾蓋茲宣布離婚27年髮妻！

新郎死後轉陽　火葬場在婚禮附近

台灣支援了　印網：你們才是朋友

謝長廷呼籲：美、日應與台灣「聯合軍演」

她遛狗遇襲「遭黑熊吞下肚」男友目睹慘狀

40萬成員！全球最大「暗網兒童色情平台」被破獲

屁孩學燒烤釀山火　3公頃山林慘化灰

男童騎手扶梯　墜下3樓摔斷腿

美國務卿布林肯：美國無意圍堵中國

家後院埋炸彈！他傻眼：常在旁開營火趴

科學家3月就警告快封城！莫迪不聽勸害慘印度

更多熱門

相關新聞

鬼父將12歲女童賣給70卡車司機性侵

鬼父將12歲女童賣給70卡車司機性侵

德國2020年發生一起驚悚案件，巴伐利亞邦一名12歲女童長期被繼父及生母虐待，在繼父淫威之下，短短幾年內遭70名卡車司機性侵，還被要求全程錄影，只為了賺取他的買菸錢。直到其他卡車司機看不下去報警，這對夫婦一連串恐怖罪行才曝光，震驚社會。

她慢跑赫見手榴彈！拆彈小組「摸到假陽具」

她慢跑赫見手榴彈！拆彈小組「摸到假陽具」

德國妹曝「來台重生故事」：只要能幫人！痛苦就值得

德國妹曝「來台重生故事」：只要能幫人！痛苦就值得

德軍宣布7月4日前將「完全撤出」阿富汗

德軍宣布7月4日前將「完全撤出」阿富汗

日美首腦會談最新解析！

日美首腦會談最新解析！

關鍵字：

德國聯邦警察兒童色情平台暗網

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

北市警局長餐會遭黑幫手法潑蟑螂示威

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

竹科媽媽群組設高門檻！網紅酸吸血蟲

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

警察聚餐潑上千隻蟑螂　中山分局揭關鍵時間點

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面