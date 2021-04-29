太魯閣出軌「哀慟母親」1911字血淚自白　4天認不出罹難愛女

▲王薇君在臉書po出罹難者家屬的心聲。（圖／翻攝自王薇君臉書）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌49死事故，造成無數家庭破碎。一位「哀慟的母親」泣訴，出事得知消息後到現場，認屍4天才找到女兒，文內還控訴台鐵的冷血、官僚行徑。

臉書粉絲專頁「王薇君 - 保護兒童我願意」貼出文章「#代罹難者家屬發聲 第三篇」，一位哀慟的母親泣訴指出，事發當天早上接到太魯閣號發生事故的電話，急忙去接女兒。「當時以為妳只是受到驚嚇」。她開了8小時趕到現場，卻無從找起。

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▲408次太魯閣號出軌事故造成無數家庭破碎。（圖／記者黃國霖攝）

「哀慟的母親」表示，因為現場一片混亂，她們只能用消去法、到殯儀館尋找，「如果妳不在這裡，那一定是昏迷受傷了，我們再去各個醫院慢慢地找」。只是到了第4天才找到愛女，但卻是透過DNA相驗找到。「我的寶貝，妳破碎的遺體，讓媽媽根本認不出是妳。那麼深的利刃割過，衣服也沒了，這個畫面的打擊對媽媽來說，是一輩子都無法忘記的痛。」以下1911字全文：

#代罹難者家屬發聲 第三篇

愛女告別式、晉塔後……

從4/2 事發至今，分分秒秒哀慟煎熬的日子，讓我感覺彷彿過了千年，對我們家族親友們的折磨也如同過了億年……

那天，九點多我接到了太魯閣號發生事故的電話，急忙的開車去接妳，當時以為妳只是受到驚嚇，連假時期車好多，開了8小時，從隧道開到新城火車站，想盡快的找到妳、抱抱妳……

因正在救災的事發現場一片混亂，我們根本無從找起，最後我們決定用「消去法」，直接到殯儀館尋找，如果妳不在這裡，那一定是昏迷受傷了，我們再去各個醫院慢慢地找……

16:27 來到了殯儀館，人山人海……

開始看罹難者照片，看到24號時妹妹哭了……

媽媽拉走妹妹，媽媽來認就好……淚

媽媽捨不得妹妹傷心，妳一定也捨不得妳妹妹傷心的……

當媽媽看到了31號……心都要碎了

聽到罹難者家屬認出自己親人時昏厥在地……

聽到間歇不斷的罹難者家屬撕心裂肺哭喊……

這是惡夢吧？這是電影才有的場景啊…

匆忙出門我們什麼都沒帶，已經找到晚上十點多了，還是找不到

朋友說走吧，先休息……但一夜難眠

哀傷、擔憂的氛圍瀰漫在周遭的空氣中

我的寶貝，希望妳是在醫院裡等著媽媽

第二天接到跟女兒一起同行的朋友媽媽打來

她說她半夜睡不著，便去認照片，……找到了她的寶貝

她暗示我，我的寶貝可能是幾號

我去現場看了，我認不出，越後面越殘破……

招魂吧，我們沒有找到人，可能還活著吧

我們去招魂現場，心裡默念著……

回到殯儀館繼續認照片，我看了3天，重複再重複，看到61號……

有的只剩下手掌，但破了一半，有的臟器外露……只能以四分五裂來形容

買站票的幾乎無一倖免……

不是身首異處，就是無頭無腿……

隔了一天，媽媽終於找到妳了，但卻是DNA 相驗找到妳的……

我的寶貝，妳破碎的遺體，讓媽媽根本認不出是妳……

那麼深的利刃割過，衣服也沒了……

這個畫面的打擊對媽媽來說，是一輩子都無法忘記的痛……

4月11日，妳修復好了！

76行者的愛……讓哀傷的媽媽看著修復完整的妳笑了出來

我的寶貝，殘缺的寶貝，我從小捧在心裡的寶貝，那個回來避難疫情的寶貝，那個優秀要出去唸碩士學位的寶貝，76行者們幫妳的遺體修復好了……妳好美

其實他們也幫媽媽縫補了心痛和哀傷……

台北的警車開道要去接妳回家了

順便台鐵關懷員也先把我們散落一地的東西透過指認，先放在一旁

我們決定先去把妳的遺物拿回來，再去殯儀館帶著妳回台北

但是非常官僚的是，到了行李房之後

他們竟然打開你的皮夾，問我要不要算裡面有多少錢？

打開你的化妝包要登記裡面有幾隻口紅，幾個粉底液……

如果這些東西每一樣都要登記

可能要用兩個小時才能處理完

我不能理解，為什麼台鐵要那麼堅持每一項都要登記，沒登記就不讓我帶走

不能用大項目登記就好嗎？

不能用拍照存檔記錄就好了嗎？

皮包一個、皮夾一個、化妝包一個……這樣就夠了吧？

為何那麼沒有同理心？

為何要那麼官僚？

如果今天死的是你女兒

對你最重要的是帶她回家不是嗎？

還是把她的皮夾算清楚有多少千元大鈔幾張百元大鈔？

我一再告訴他我只要我女兒的遺物

不在乎裡面有多少錢

我的女兒出去玩我怎麼會知道她帶多少錢？

還有她帶了哪些東西出門

但是那個沒有同理心的行李房卻堅持的說不行不行，他只在乎做好他的工作

皮夾裡面有妳的身分證，他還要我登記

難道急難當前，不能去除一些繁文縟節嗎？

人的同理心不能稍微體諒一點嗎？

4月13日妳火化了

但是到了15日我接到電話

他們又找到妳其他部分的遺體

檢察官問我後來找到的要不要集體火化？

我說集體火化這不是當初我希望的……

檢察官說他們這是驗DNA最後一部分了

他也許是好意的提醒我，如果台鐵還沒挖完，那日後可能還會有遺體出現

他可能是好意暗示我，乾脆集體火化吧、，這樣比較省事，但是我卻慌了……

當天我跟我的殯葬禮儀公司說了，他哭了我的師父也哭了

因為我們骨灰罐已經密封了，必須把骨灰罐敲破，然後再重新買一個骨灰罐，我不是捨不得這個骨灰罐，而是我捨不得妳的骨灰再次被傷害，整個過程真的是一再一再的凌遲罹難者家屬

寶貝，妳在火車事故發生的那一霎那妳走了……

當媽媽看到那61張照片找妳時，心痛到都要碎了

我覺得這些照片看到越後面，就像古代用凌遲法，把人一片一片剁下來、一塊一塊扯下來……

台鐵你這個時候還要卸責嗎？

如果這些罹難者是你的家人你的小孩

如果這是你的家庭呢？

你還要推給誰呢？

工程是誰發包的？

我哭訴無門，哀慟欲絕

結果台鐵那邊又回我說，我們這邊19號就可以通車了，你要不要問一問檢察官那邊是不是還有沒有驗完的遺體？

所以我是要準備10個骨灰罐嗎？

冷血的語言永遠沒有盡頭嗎？

好一個冷血無情的官僚體系

台北的關懷員告訴我，兩年前他也打電話給上一次的受難者

請問一下台鐵設立關懷員是不是他們知道會常常出事？

然後帶風向全部都是包商的錯？

台鐵一點錯都沒有？

看到新聞報導前幾天又有一個假日施工的台鐵事故

便宜行事的台鐵

請記取太魯閣號事故49條人命

許我們一個能平安回家的承諾

哀慟的母親泣訴