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全家首創「冷凍店到店」服務！24小時寄取貨　賣家開店免錢

▲▼全家便利商店推出全台第一個專營冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，首創24小時「冷凍店到店」服務。（圖／全家提供）

▲全家便利商店推出全台第一個專營冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，首創24小時「冷凍店到店」服務。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店今（26）日宣布，推出全台第一個專營冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，網羅網購、餐廳名店等進駐，首創24小時「冷凍店到店」服務，全台超過3800門市提供冷凍店取、店寄，方便賣家寄貨、買家取貨；不限件數運費均一價99元；而店家進駐冷凍商城即可零元開店，並享有「全家」1300萬會員的行銷導流資源，4月28日正式開站！

全家表示，此次以「你家冰箱在全家」概念，推出冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，集結超過30家廠商、近千個商品，涵蓋中、日、美和南洋風味，主食、小吃到甜點等類型，消費者於平台下單後，2到4天內於指定店舖取貨；而為了慶祝上線，4/28起每位新註冊會員可獲得39元折價券、抽家電等優惠。

▲▼全家便利商店推出全台第一個專營冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，首創24小時「冷凍店到店」服務。（圖／全家提供）

▲「好生凍生鮮集市」，初步集結超過30家廠商、近千個商品。（圖／全家提供）

除了好逛外，也開放賣家申請上架，一經審核確認即可享「零元開店」。申請者只要點選「我要開店」按鈕、確認合約內容、填寫負責人身份證件影本，食品登記字號等相關公司基本資料等步驟，再經工作小組審核確認即可上架販售，賣家即可享免平台使用費、免成交手續費，另還可免費擁有全家自有媒體的行銷後援，享有1300萬會員資源，快速達到曝光成效；為了讓寄件更彈性，提供賣家到店寄件或大量出貨需求可指定地點取貨服務。

▲▼全家便利商店推出全台第一個專營冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，首創24小時「冷凍店到店」服務。（圖／全家提供）

▲全家「好生凍生鮮集市」首創24小時「冷凍店到店」服務，賣家寄貨、買家取貨都相當便利。（圖／全家提供）

全家E-Retail事業本部副本部長林志清表示，去年疫情催生出兩大新消費常態，一是宅居下對生鮮冷凍食品的需求上升，二是低接觸需求下產生更頻繁的網購行為，也因此帶動去年台灣生鮮食品電商市場整體成長超過兩成，消費者在網路上購買冷凍生鮮食品也轉變為高頻度的日常化行為。

因應變化，全家加速布局冷凍基礎建設，強化冷凍即食鮮食開發和導入更多冷凍商品，輔以店長line群組「全+1行動購」平台以團購方式促進銷售，並陸續與大型電商平台稼接冷凍店取服務，因此帶動去年整體冷凍業績和冷凍店取件數雙雙成長三成。
 
林志清進一步表示，打破以實體店為主的銷售思維，改以消費者為核心，打通線上線下、創造虛實融合的消費體驗，成為未來零售通路的經營致勝關鍵。瞄準冷凍食品線上銷售潛力，以全台首創「冷凍店到店」服務，推出「好生凍生鮮集市」，第一階段先邀請線上線下名店進駐開店，預計第三季將再擴大服務範疇，提供「好賣+」等自有電商開店平台內的小賣家，冷凍寄取件的服務。

他提到，「好生凍生鮮集市」以99元的經濟型費用，24小時全店可寄可取的服務，全面支援冷凍小商家隨時皆可出貨，也促使消費者可更頻繁的下單購買、提供更便利的取貨方式，此平台服務推出後，預估今年全家冷凍包裹件數可望倍增成長。

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