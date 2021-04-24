工人擅闖軌道遭撞「爆廠商未通報就施工」！包商：我不在場不知道

記者陳羿妏、游芳男／宜蘭報導

台鐵405次太魯閣號今（24日）上午不慎撞上施工工人，經台鐵局調查，肇因係廠商違規進場施工，且該工人為撿拾物品擅闖軌道而遭列車撞上，不過，工人目前無生命危險，於醫院救治中。稍早林姓包商也趕赴醫院探望，但面對媒體詢問，他僅表示，「上午沒去工地，我不知道」，而宜蘭縣政府勞工處則表示，目前已著手了解中。

▲武塔車站撞擊畫面曝光。（圖／民眾提供）

據了解，武塔車站正在施作月台加高工程，承攬廠商為虹暘營造有限公司，而受傷工人王姓男子遭撞後，胸部疼痛、頭部有4公分撕裂傷、左肩疑似骨折，無生命危險，已於羅東聖母醫院救治中。台鐵局指出，經查宜蘭工務段派員辦理保修作業尚未完成，廠商未獲通知即進場作業，已依約要求對廠商採取重罰，並研議解約，徹底預防類此情況發生。

稍早林姓包商已趕赴醫院探望受傷工人，被問到為何沒有通知就進場作業，他僅表示，「上午沒去工地，我不知道，受傷的工人還在做檢查，目前狀況正常」。

▲▼工人違規跨越月台遭太魯閣撞上，包商赴醫院探望。（圖／記者游芳男翻攝）

對此，宜蘭縣政府勞工處表示，目前已著手了解當中，將針對勞安是否符合規定，來展開調查。台鐵宜蘭工務段則表示，除接受鐵路警察調查外，也已派員陪同受傷工人前往醫院就醫，目前工人外部擦傷已處理並完成進一步檢查，人員清醒無礙在院休息。

另外宜蘭工務段表示，後續將依法配合勞檢單位檢查，並將依工程採購契約規定進行裁罰，而根據契約罰則，承攬人違反安全衛生扣罰懲罰性違約金標準，裁罰新台幣10至30萬元；承攬人因安衛設施不足或檢查管理不實，致發生重大職災，每次扣罰新台幣30萬元；承攬人因安衛設施不足或檢查管理不實及發生重大意外事故，造成第三人損害、台鐵局財產損失或阻斷行車運轉，除應賠償損失外，每次扣罰新台幣10萬元等，進行罰款。

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