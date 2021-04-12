林楚茵遭咬傷反被「國民黨團告竊盜」　檢察官兩點不起訴

▲立委林楚茵。（資料照／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／台北報導

監察院長陳菊的人事案去年在立法院引起朝野衝突，國民黨團當時在議場自備麥克風音箱表達訴求，遭民進黨立委林楚茵、邱議瑩趁亂將音箱搬離，引發藍營不滿提告竊盜。台北地檢署今天主張，兩人隨即返還沒有犯意，給予不起訴處分。

針對判決結果，林楚茵在臉書感謝檢察官並表示，去年審查監察院人事案時，國民黨委員不僅咬了自己，甚至違規將與議事無關的音箱帶進議場在先，之後還濫用司法資源控告《強制罪》、《竊盜罪》，甚至加碼控告黨團主任王貴蓮《贓物罪》。

她轉述，檢察官強調兩點不起訴處分證明清白。首先，依據《立法院議場安全維護及管理要點》第七條「會議時委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備。」因此，在會議中把音箱帶進議場已經是違規在先。

其次，林楚茵表示，自己跟邱議瑩為了順利議事進行，協助將違規物品帶離議場，事後也將音箱還給國民黨立院黨團，完全沒有竊盜的意圖跟目的，當然不構成《竊盜罪》。

她認為，在野黨不同意執政團隊或黨團的施政或立法，可以利用重複發言、表決或延宕杯葛議程等方式表達。現今民眾民主法治素養已非吳下阿蒙，身為制定法律的立法委員應該要以身作則，而非帶頭違反議場規則，隨意攜帶音箱或拿內臟亂丟、鐵釘亂釘，甚至浪費司法資源為自己違規行為訴訟護權。