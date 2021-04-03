美國會山莊遭「汽車衝撞」釀2死！　警方：應非恐怖攻擊

▲美國國會山莊管制區遭1輛汽車闖入衝撞路障，1名執勤員警與嫌犯傷重死亡，另有1名員警受傷。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國國會警察局（Capitol Police）表示，1輛汽車今天中午左右闖入國會山莊管制區，衝撞路障，1名執勤員警與嫌犯傷重死亡，另有1名員警受傷。警方表示目前沒有跡象顯示與恐怖主義有關。

美國國會警察局代理局長皮特曼（Yogananda Pittman）表示，這起事件發生在今天下午1時左右，1輛汽車衝撞在國會山莊北面檢查哨值勤的員警，造成2名員警受傷。嫌犯下車後持刀揮舞，遭到員警開槍制止。3人都送往附近醫院救治，1名員警與嫌犯傷重不治。事情發生後，國會周遭隨即暫時封鎖，禁止所有人員出入。

華盛頓特區大都會警察局代理局長康提（Robert Contee）表示，目前沒有證據顯示這起事件是恐怖攻擊，沒有持續威脅，這名嫌犯不在國會警局或華府警局的監視名單，也與國會人員沒有任何關係。

美國國會現正休會，多數議員都返回選區，不在華府。總統拜登（Joe Biden）在事件發生前即已搭乘空軍一號離開華府，前往大衛營（David Camp）度假。

基於安全考量，國會山莊全面封鎖。美國國會在1月6日遭到時任美國總統川普（Donald Trump）支持者闖入破壞，並造成5人死亡後，國會山莊周遭隨即加強安全警戒，許多地方仍以圍欄與鐵絲網隔開民眾與國會山莊，大量的國民兵也持續留守華府。

快訊／美國會山莊遭開車衝撞！警1死1傷 嫌犯送醫不治

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

