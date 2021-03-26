夫外遇小三逼離！人妻讓「婆婆塞600萬」再榨遺產　神操作驚天復仇

▲老公外遇娶小三！前媳婦逆襲「婆婆塞600萬」，遺產最後也要拿。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女子在大學畢業後，與交往多年的男友結婚，婚後接連產下2個孩子，沒有工作專職在家照顧孩子公婆，不料丈夫多年後外遇小三，最後甚至強逼她離婚，不過由於她深受公婆、大姑等所有婆家人喜愛，離婚後立刻以「乾女兒」身分回歸，不但拿到老公給的贍養費，婆婆愧疚還私下塞600萬。

命理專家周映君在節目《新聞挖挖哇》分享這一起個案，女子大學畢業後與交往多年的男友結婚，婚後接連產下2個孩子，考量到老公的家境優渥，就決定在家當全職主婦，專心照顧孩子公婆，平日深受與公公、婆婆及大姑等所有婆家人的喜愛、相處感情非常融洽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公公後來年紀大了決定退休，把公司完全交由老公管理，不料老公因此與公司一名女子發生婚外情，雖然在婆婆的勸說下，她沒有與老公攤牌大鬧，反而是老公拿「對妳沒有感覺了」為理由堅持離婚，甚至不顧其他家人反對，搬出去與小三同居。

▲公公中風行動不便，女子乾脆以「乾女兒」身分，住回家並就近照顧。（圖／翻攝自Pakutaso）

眼見僵持下去不是辦法，她考慮後只好同意離婚，2個孩子最後被判給婆家，她則是拿到老公給的大筆贍養費，而且婆婆還私下塞了近600萬給她，老公離婚後立刻與小三結婚，沒有搬回家居住，她則是立刻被公婆收做「義女」，彼此繼續當親人，她也經常上門探望。

後來公公中風行動不便，她乾脆以「乾女兒」身分，住回家並就近照顧，婆家人相當感激也非常歡迎，不久後公公不幸過世後，婆家舉辦喪禮，發出的訃文不但寫上她的名字，她也以「義女」名義披麻帶孝，以家屬身份在喪禮上答禮。現任媳婦（當初的小三）幾乎被所有人當成空氣一樣對待，氣到當場走人。

律師馬在勤表示，認義女與法律定義的收養不同，法律上「義女」是不能分得遺產，但考量到女子與夫家的感情良好，加上女子的兩個小孩能繼承，幾乎就是變相讓義女繼承（遺產）了。