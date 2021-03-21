法參議員擬組團訪台　陸使館反對：將視情作出相應反應

▲法國共和前進黨參議員李察（Alain Richard）。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

法國共和前進黨參議員、參議院「台灣交流和研究小組」主任李察（Alain Richard）正籌備組團赴台訪問。對此，大陸駐法使館21日表示，反對與中國建交的國家同台灣當局開展任何形式的官方往來，「有關人士可以自由決定其出行和交往計劃，中國政府將視情作出相應反應。」

大陸駐法使館指出，中國政府在台灣問題上的立場是一貫和明確的，「我們反對與中國建交的國家同台灣當局開展任何形式的官方往來，這是遵守一個中國原則的應有之義。」

大陸駐法使館提到，中國駐法大使盧沙野已就法參議院「台灣交流和研究小組」擬訪台事致信小組主席李察，表達中方關切，重申中方立場。

大陸駐法使館還說，一個中國原則是中法關係的政治基礎，是法蘭西共和國對中華人民共和國的莊嚴政治承諾，「法國參議員作為法國官方機構的公職人員，理應恪守這一原則，不同台灣當局進行任何形式的官方往來。這是對中國主權的尊重，對國際法的尊崇，也是對法蘭西共和國聲譽的維護。」

大陸駐法使館強調，有關人士可以自由決定其出行和交往計劃，中國政府將視情作出相應反應。