桃園驚悚放血命案！他走1公里路倒慘死　監視器曝酒瓶殺人真相

▲林男因討酒喝不成反遭割傷，深夜逃離沿路滴血倒臥路邊不治。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市46歲的林姓男子4日深夜在觀音區中山路一段上一間檳榔攤，向37歲李姓男子討酒喝，李男不滿喝酒被騷擾，持敲破酒瓶攻擊林男，導致林男左手臂內側遭割傷，沿路滴血走了將近1公里，終因失血過多倒在路邊，經民眾發現後送醫後不治。警方獲報後調閱監視器並查訪附近居民，查出李男涉有重嫌，將李男帶案偵詢，詢後依殺人罪送辦。

▲▼警方拉起封鎖線沿血滴追查訪談，逮獲李姓凶嫌。（圖／大園警分局提供）

警方表示，大園警分局新坡派出所於4日23時許接獲報案，指稱在觀音區金橋路育仁段上有一名男子倒臥在血泊之中，員警立即前往查看，但林姓男子終因失血過多送醫後不治，警方隨即釷對這命案展開調查，調閱周邊監視器並利用沿途的血跡判斷林男行走路線，經查訪沿線居民後，得知林男是在附近檳榔攤向李男討酒喝，李男不滿多次被騷擾，雙方進而發生衝突，李男持酒瓶攻擊並割傷林男手臂內側，林男受傷後即離開現場。

▲林男倒臥血泊中經送醫後不治。（圖／大園警分局提供）

警方立即循線於5日下午將李男帶回偵辦，但李男對於案情避重就輕，不願承認犯行，警詢後依殺人罪移送桃園地檢署偵辦。

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