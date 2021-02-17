深山下單一箱啤酒！外送員爬400個階梯「多賺130元」累癱：我太難了

▲喬姓男子在山頂點了一箱啤酒。（圖／翻攝微博四川觀察）

圖文／CTWANT

近年美食外送風氣盛行，越來越多人使用網路訂餐，許多客人也會在備註提出自己的需求。中國貴州有一位外送員就爬了400個台階，將一箱啤酒送到了山頂，完成了客人的需求，引起網友熱議。

綜合陸媒報導，事發於貴州興義，一名喬姓男子和友人爬山遊玩，爬到山頂時，發現他們自己帶的啤酒喝完了，便萌生了點外賣的想法，但考慮到上山有400個台階，因此在下單前和店家進行溝通，之後又和外送員溝通，提前告知要送到山頂，並會另外支付人民幣30元（約新台幣130元）費用，最後外送員也同意，爬了400個台階將一箱啤酒送至山頂。

▲外送員爬了400個台階才將一箱啤酒送至山頂。（圖／翻攝微博四川觀察）

消息曝光後，有網友認為只給人民幣30元太少了，「錢給少了。快遞小哥缺錢，所以硬著頭皮接了這單。窮人碾壓窮人的一個日常案例。希望你們以後別這麼做了，想麻煩別人就多給點辛苦費」、「這外賣小哥是實在人，太辛苦了，這麼點錢換我肯定不幹」、「快遞小哥確實不易！這種單子以後別接了」。

不過也有人認為是外送員自願接單，沒有什麼問題，「覺得遠覺得外賣費低是可以拒絕接單的，既然接單了就表示雙方是認可這種行為的，我花錢買服務完全沒有問題啊。但是下山麻煩帶走垃圾一下」、「你情我願的，30又怎了」、「這種事情你情我願的！雖然30是有點少」。

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