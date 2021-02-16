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憨憨無尾熊「醉酒大叔」坐姿爆紅　超人氣意外拯救觀光農場

▲▼無尾熊。（圖／圖／翻攝自YouTube／イングランドの丘）

▲無尾熊「酒醉大叔」坐姿替農場吸引了不少觀光客。（圖／翻攝自YouTube／イングランドの丘）

記者趙蔡州／綜合報導

日本瀨戶內海淡路島一間觀光農場有一隻無尾熊，因為平常的坐姿實在太像「酒醉大叔」，影片在網路上立刻吸引巨大人力，在新冠肺炎疫情的衝擊下仍吸引不少觀光客上門，意外的成為了觀光農場的「救世主」。

綜合日媒報導，這一支無尾熊名字叫「大智」，大智2013年8月在觀光農場出生， 今年7歲（換算約人類的35歲），在2歲左右就能平穩地坐在樹上，近年來更經常一屁股靠牆坐下，大方露出渾圓的肚子。

▲▼無尾熊。（圖／圖／翻攝自YouTube／イングランドの丘）

▲無尾熊「酒醉大叔」坐姿替農場吸引了不少觀光客。（圖／翻攝自YouTube／イングランドの丘）

無尾熊宛如「酒醉大叔」的坐姿，被農場人員拍下上傳臉書、推特等社群網站，還寫下「我懷疑有小個頭的大叔躲在裡面」，意外引發日本網友熱烈討論。有網友說「這是一小時前的我」、「來人，給牠一罐啤酒」，「其實有大叔在裡面假裝無尾熊吧。」

據悉，無尾熊「大智」所在的觀光農場，受到新冠肺炎疫情衝擊，今年一度暫停營業2個月，導致參觀人潮下降不少，不過「大智」的影片在網路瘋傳後， 使得前來參觀的民眾逐漸增加，牠的飼養員就稱讚「大智果然是農場的人氣明星。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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