系金餒！　賭神手法大解密原來老千這樣玩

▲過年應景電影中，賭神手法原來真的有可能透過手法在生活中上演，即是在你面前將牌做替換也難以發現。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者蒲世芸／採訪報導

不少人到了農曆新年時節都會在家和朋友及家人們小玩一把，賭神電影更是時常在電視上演，到底裡面手法是不是真實能在生活中呈現，讓專家來為我們解密。首先把準備好的撲克牌徹底洗乾淨，接著要如何控制操作，來讓自己拿到想要的牌。

▲電影中將雜牌變成想要的牌在實際生活中是可以做到的，只要透過一個簡單的手法「Second Deal」就可以輕鬆達成。（圖／記者楊詩益攝，下同）

魔術師黃柏崴就為大家揭開千術中神秘面紗，「比如說我們在玩大老二，當他們在發牌時想要作弊，可能就會用到現在我為大家演示的這個手法。我們在發牌的時候會像這樣子拿在手中，一切看起來非常正常，但我其實已經把黑桃二發到我的手上。實際怎麼做呢？其實這裡面用到一個千術的手法，叫做『Second Deal』就是發第二張。我們把黑桃二現在放在上面為大家做一個示範，其實他把牌發下去像這樣，看起來跟一般時候沒有兩樣，但實際上有發跟沒發是一樣的，這張牌一直還在最上面。」

▲看似徹底洗好的牌其實只是透過手法來做了掩飾。

利用快速熟練的手法讓你完全沒辦法察覺，但你以為只有這樣嗎？NONONO可沒這麼簡單啊！這只是最初階而已，即使拿到的是一手雜牌，專業的老千也能隨心所欲，想要什麼牌就變什麼牌。魔術師黃柏崴將撲克牌拿在手中，徹底把牌洗完以後，原本拿在手中的牌是「愛心三」，但像這樣透過手法技巧，只要輕輕碰一下，一瞬間就變成了「方塊Q」，再從另一邊輕輕搓一下，眼睛還沒眨的時間，就又變成了「黑桃九」。

▲透過手法「Second Deal」可以控制進到手中的牌，看似洗了的牌，其實一直「維持」在第一張。

發現了嗎？原來變換的關鍵在於靠著「假洗」、「假切牌」，再搭配手法快速替換，以迅雷不及掩耳的速度，在你面前牌就這樣被徹底調包。因此提醒大家過年小玩一把可得特別注意，以免壞了心情還傷了荷包。

▲透過「假洗」、「假切牌」，再搭配手法快速替換，即是在你面前牌也能輕易調包，因此過年小玩可得小心以免傷了荷包。