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16歲短褲妹最狠原因曝！9屁孩霸凌鳳山少女　她連搧8掌報舊恨

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

▲鳳山少女遭霸凌。（圖／翻攝爆料公社）

記者吳世龍、黃子倩、林昱萱／高雄報導

高雄市鳳山一名少女遭9人掌摑、飲料淋頭霸凌，影片曝光後引起公憤。據了解，9人之所以會霸凌少女「小花」（化名），是因為其中一名少女與其有金錢糾紛，因此撂人霸凌，但本身並未動手，而由一名男子先打一巴掌，之後一名16歲短褲妹下手最狠，原因是之前就和小花有隒隙，這次「趁機」狂搧小花8個耳光。

據了解，其中一名少女與小花有金錢糾紛，因對方先前跟她借了2、3千元，又拿走其衣服、皮包，讓她因此心生不滿，雖然小花的家屬已經匯款3500元給她作為賠償，但她認為賠償金錢過少，至少要賠償6千元才合理，因此撂了一群朋友一同霸凌對方，而9人之中有6人休學、2人在學、1個高中剛畢業。

▲▼鳳山女孩遭霸凌，高雄教育局長謝文斌說明。（圖／記者吳世龍攝）

▲鳳山少女遭霸凌，高雄教育局長謝文斌說明。（圖／記者吳世龍攝）

此外，其中一名短褲妹因為跟小花先前就有嫌隙，因此在這次霸凌當中，下手特別重，短短56秒內連搧了小花8個耳光。此外，在這群加害者當中，小花只認識其中3個人而已，卻遭到一群人凶狠霸凌。對此，警方表示，動手的是否如影片所呈現只有2人（1男1女）以及潑灑飲料3人，這點仍在釐清中，全案後續將依恐嚇、傷害及侮辱罪嫌移送偵辦。

另外，教育局稍早發布新聞稿重申絕不容許霸凌行為立場，針對學校通報機制未能及時進行霸凌案件通報及處理，認為顯有疏失，即刻進行懲處追究責任。教育局表示，目前正在追查通報流程疏失責任歸屬，後續將經研議後再做出懲處。

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