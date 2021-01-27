桃園運將被噴「口水+檳榔葉」！一家6口唱完歌　沒戴口罩就上車

▲桃園計程車司機透露仍有民眾無視防疫規定。（圖為防疫專車，非本文主角／記者黃宥寧攝）



記者崔子柔／綜合報導

部立桃園醫院群聚案已累積15人確診，指揮中心昨（26）日公布匡列隔離人數達3262人，全力擴大「防火牆」。不過一位桃園計程車司機今日透露，他載到一家6口從某KTV出來，全沒戴口罩就上車，還被坐在副駕的客人噴到「口水+檳榔葉」。

司機今（27）日凌晨在「爆怨2公社」發文指出，客人一家4大2小全沒戴口罩就上車，沿路一直聊天，後座甚至有人咳嗽，客人問「窗戶可以開嗎？我怕疫情」，讓他非常傻眼，心想「知道還不戴口罩？」

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▲司機今日在臉書發文。（圖／翻攝自爆怨2公社）



司機最不滿的是，坐在副駕的乘客嘴裡咬著檳榔，還一直轉頭說話，「結果他口中檳榔的葉子，半個米粒大小，噴到我手背上」，等到客人下車時想拿放在後座的酒精消毒，卻發現被偷走了。

許多人詢問司機為何不拒載，他則回應「公司說不行」、「都是為了生活」，讓不少網友心疼表示，「您好辛苦 ...疫情已經無奈，還遇到這種沒水準拉基的」、「司機也是危險的行業，接觸無數的客人，辛苦了」。

▼網友留言。（圖／翻攝自爆怨2公社）

