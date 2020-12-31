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驚悚慎入！蓮藕洞藏「迷小蓮藕」　蔬果行10年員工驚：第一次看到

▲▼驚悚慎入！蓮藕洞藏「迷小蓮藕」　蔬果行10年員工驚：第一次看到。（圖／翻攝自推特／@HairSazaesan）

▲罕見「藕中藕」，有網友感到毛骨悚然，也有人驚奇不已。（圖／翻攝自推特／@HairSazaesan）

網搜小組／柯沛辰報導

日本一名男網友從事蔬果銷售已經10年，近日卻第一次見到「藕中藕」，如同俄羅斯娃娃般，讓他感到十分驚奇。照片曝光後，迅速引發熱議，還釣出其他資深同行驚嘆「我也是第一次見到！」

網友@HairSazaesan在推特貼出一張照片，從中可見一顆蓮藕切開後，其中一個小洞中還藏著一條結構完整的小蓮藕。他表示，他在蔬果行工作10年了，第一次見到這種「無獨有藕」的情況。

▲▼驚悚慎入！蓮藕洞藏「迷小蓮藕」　蔬果行10年員工驚：第一次看到。（圖／翻攝自推特／@HairSazaesan）

▲朝日新聞台也來報導。（圖／翻攝自推特／@HairSazaesan）

照片曝光後，照片一度登上TwTimez（日本Twitter熱門排名）排行第一名。許多網友紛紛留言，「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「我的密集恐懼症發作了」、「太噁心了」、「我家也是蔬果行，10幾年來第一次看到！」

其中，有娘家是蔬果行的網友出面解釋，這其實是正常現象，應該是蓮藕的芽剛好落在蓮藕的洞裡。

▼內行網友研判，是蓮藕的芽落在了蓮藕洞裡。（圖／翻攝自推特／@HairSazaesan）

▲▼驚悚慎入！蓮藕洞藏「迷小蓮藕」　蔬果行10年員工驚：第一次看到。（圖／翻攝自推特／@HairSazaesan）

▼原PO在推特分享罕見狀況，沒想到引發熱烈討論。（圖／翻攝自推特／@HairSazaesan）

▲▼驚悚慎入！蓮藕洞藏「迷小蓮藕」　蔬果行10年員工驚：第一次看到。（圖／翻攝自推特／@HairSazaesan）

▲▼驚悚慎入！蓮藕洞藏「迷小蓮藕」　蔬果行10年員工驚：第一次看到。（圖／翻攝自推特／@HairSazaesan）

 
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