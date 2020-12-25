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瘋電影／再見街貓BOB　交朋友貓朋友可以改變生命

文／賴賴

▲▼再見街貓BOB。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

看過『遇見街貓BOB』可能會比較有感，畢竟一隻流浪貓和一個毒癮者，一樣被社會歧視的低端分子，互相影響的兩造造就了一個年輕人的重生，非常有意義，於是接著看他們這個聖誕節發生了什麼有趣的事情，建議要看這片前最好先看第一級比較有感。

電影流暢，但因為是真實故事所以沒有戲劇化的張力反轉，直線式的生活，可以想像的困難，貧困不是病，但卻像瘟疫一般人人避之而不及，於是街貓成了流浪漢唯一的精神依靠，這股脣齒相依的溫暖，竟遭愛護動物組織關懷而欲加阻撓，真的是上輩子做好事，交了很多好朋友的幫忙，才解決了這場災難。

最後卻看到BOB原來已經過世了，於是不再介意電影好不好，而是介意BOB主人還好嗎？得天獨厚的BOB肯定是上天堂去了，希望主人能夠繼續寫作，不要放棄自己。

片　　名：再見街貓BOB
英文片名：A Gift From BOB
類　　型：劇情
上映日期：2020-12-11
片　　長：01時29分
導　　演：羅傑史波提斯伍德(Roger Spottiswoode)
演　　員：路克索德威(Luke Treadaway) 、 克莉絲汀娜通特里楊(Kristina Tonteri-Young)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：采昌

劇情大綱

改編自《遇見街貓BOB》（A Street Cat Named Bob）同名電影續集，貓奴們將與詹姆士（路克索德威飾演）和Bob一同展開一趟全新旅程。從詹姆士救起流浪貓Bob的那天起，他們的友誼就開始了，他開始帶著Bob一起上街賣藝，Bob在賣藝期間總是靜靜地待在詹姆士的琴袋上、吉他上，甚至是肩膀上。這次詹姆士回顧他和Bob，在街頭度過的最後一個聖誕節，以及Bob如何幫助他度過最艱難的時光，並與朋友交流聖誕節精神的真正含義。

▲▼再見街貓BOB。（圖／yahoo）

▲ＢＯＢ是一隻有自我意識的貓。

▲▼再見街貓BOB。（圖／yahoo）

▲聖誕節總是會有好事發生的。

▲▼再見街貓BOB。（圖／yahoo）

▲吃垃圾壞掉食物躺兩天，好了馬上起來造反。

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