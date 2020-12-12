大學社會實踐線上博覽會開展！教部透露5年花60億幫各校做這些事

▲潘文忠說，教育部5年投入836億元在高教深耕計畫，有60億元用於大學社會責任實踐。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

大學社會實踐線上博覽會（2020 USR Online EXPO）從今（12日）到27日為期兩週在線上展開，教育部長潘文忠親自主持開幕儀式，本次以「耀在地•躍國際」為主題，透過多元豐富的線上展覽內容向民眾展現大學師生在台灣各地方推動社會責任與人文關懷的成果。今年總共有97所大專校院、217個USR計畫團隊與其他長期投入社會責任實踐的企業共襄盛舉。

潘文忠致詞提到，過去2年都是以實體在台北、高雄展現學校計畫成果，今年因疫情改為線上，但相信可傳更廣更遠，而為讓大學發展和研究真正對在地產生更好連結，教育部5年投入836億元在高教深耕計畫，其中有60億元就是用於大學社會責任實踐。USR計畫自107年推動至今，看見大學師生對台灣這片土地的熱忱與解決問題的創意，期待透過線上博覽會，能讓社會各界及國際看見台灣各大學促動社會創新的潛在能量及影響擴散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘文忠期許大學師生的參與及投入，讓USR夢想的種子能在台灣土地上持續發芽、茁壯，帶動地方成長動能，協助解決區域問題，並以更貼近在地需求與全球視野的課程，為高等教育注入活水、為社會創新做出具體貢獻，並表示，教育部除繼續推動第二期（109~111年）USR計畫，也鼓勵學校設立大學社會責任實踐基地（USR Hub），協助學校結合校內資源共同支持發展，建構大學整體USR基盤。

教育部說明，博覽會除邀請日本及英國等推動相關工作具卓越成效的國外學者，針對實踐經驗及發展模式等內容進行專業演講，也在開展首日，邀請長期關心偏鄉教育、致力創新教育的台灣大學電機系教授葉丙成，以及青年創業家5% Design Action社會設計平台的創辦人楊振甫執行長，以直播開講及即時線上提問方式，讓所有參與者能透過網路即時與講者互動。

▲教育部別提到，展覽期間也舉辦投票活動，有機會抽中Switch、筆電等獎品。（圖／教育部提供）



至於線上展區內容也相當多元豐富，包含「USR精神專區」帶領大家初步認識大學社會責任，以及學生在參與過程中的轉變，成為USR計畫的扛壩子；「計畫專區」展現217件計畫實踐歷程及亮點成果；「主題演講專區」除開幕當天的兩場直播演講外，也針對永續城鄉、健康福祉、產業創新、優質教育及國際連結等議題，分別邀請伊甸基金會、資源循環台灣基金會及國際珍古德協會等6位社群團體代表，以及4位國際學者預錄演講，分享自己如何投身在這些重要議題的社會責任實踐。

「社群文章專區」則邀請企業/CSR、NPO、NGO以及青年在地團體等撰寫17篇短文，分享社群實踐與USR的連結；「主題影片專區」包含12支特定主題影片，展現不同計畫在各議題領域中，師生於在地或國際的實踐成果；「微．USR社影館」由計畫團隊所拍攝的微電影，投稿踴躍且質量俱佳，收件達194件，經評選後入選31支影片。

教育部技職司特別提到，展覽期間也將舉辦票選活動，預計從217件計畫文章中，票選出5篇人氣文章，以及從31支微電影中，票選出1支最佳人氣微電影，為鼓勵師生、民眾踴躍上線瀏覽相關展件及參與投票，於活動期間登入個人Facebook或Google帳號進行投票，就有機會抽中Switch、筆電等獎品。活動詳情可至大學社會實踐線上博覽會查詢。