印度客機連遭蜜蜂「附體」　延誤航班1小時…出動灑水車才請得走

▲塔新航空近日連2架飛機都遭到蜂群「襲擊」。(圖/翻攝自塔新航空官網)

記者葉睿涵/綜合報導

塔新航空(Vistara)2架相隔16小時的飛機,在印度加爾各答市(Kolkata)的一座機場都遭到蜂群「襲擊」,甚至還導致航班延誤了一個小時起飛。從機組人員拍攝的現場照片看來,只見一大群蜜蜂停留在機艙門附近,怎麼都趕不走,最後機場只能請消防隊出動灑水車噴灑水柱,才將其驅離。

綜合《印度時報》和《每日郵報》報導,這2起事故分別發生在29日傍晚和30日早上。首起事件發生在29日下午4點左右,就在飛往德里(Delhi)的航班開始登機前,一群蜜蜂突然降落在飛機外部,導致登機被暫停,直到機場相關相關單位打給消防局求助,並出動灑水車噴灑水柱,才終於將其驅離。

Cow Dung or Honey Pancakes? Swarm of Bees Stuck to Parked Flight Causes 'Buzz' in Kolkata Airport https://t.co/PdeSGUvbnu #beekeeping #bees pic.twitter.com/RlZpsbLCjI

30日早上,塔新航空的地勤人員驚訝地發現,這群蜜蜂又回來了。儘管附近還有其他航空公司的飛機,但蜜蜂們還是選擇了塔新航空,而它們這次選定的飛機,原定於上午10點30分起飛,前往布萊爾港(Port Blair)。

從機組人員拍攝的現場照片看來,只見一大群蜜蜂停留在機艙門附近,幾乎抹掉了飛機上Vistara的logo,導致貨物裝載機不敢冒險靠近飛機。機場只好再次打給消防隊,請他們用灑水車趕走蜜蜂。

WATCH #ViralVideo: A swarm of bees clamped themselves on to the window of an @airvistara flight at Kolkata airport caught on camera. pic.twitter.com/eqjGXpa00S