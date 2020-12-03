印度客機連遭蜜蜂「附體」　延誤航班1小時…出動灑水車才請得走

▲塔新航空近日連2架飛機都遭到蜂群「襲擊」。（圖／翻攝自塔新航空官網）

記者葉睿涵／綜合報導

塔新航空（Vistara）2架相隔16小時的飛機，在印度加爾各答市（Kolkata）的一座機場都遭到蜂群「襲擊」，甚至還導致航班延誤了一個小時起飛。從機組人員拍攝的現場照片看來，只見一大群蜜蜂停留在機艙門附近，怎麼都趕不走，最後機場只能請消防隊出動灑水車噴灑水柱，才將其驅離。

綜合《印度時報》和《每日郵報》報導，這2起事故分別發生在29日傍晚和30日早上。首起事件發生在29日下午4點左右，就在飛往德里（Delhi）的航班開始登機前，一群蜜蜂突然降落在飛機外部，導致登機被暫停，直到機場相關相關單位打給消防局求助，並出動灑水車噴灑水柱，才終於將其驅離。

Cow Dung or Honey Pancakes? Swarm of Bees Stuck to Parked Flight Causes 'Buzz' in Kolkata Airport https://t.co/PdeSGUvbnu #beekeeping #bees pic.twitter.com/RlZpsbLCjI — RB Honey (@RandBHoney) December 1, 2020

30日早上，塔新航空的地勤人員驚訝地發現，這群蜜蜂又回來了。儘管附近還有其他航空公司的飛機，但蜜蜂們還是選擇了塔新航空，而它們這次選定的飛機，原定於上午10點30分起飛，前往布萊爾港（Port Blair）。

從機組人員拍攝的現場照片看來，只見一大群蜜蜂停留在機艙門附近，幾乎抹掉了飛機上Vistara的logo，導致貨物裝載機不敢冒險靠近飛機。機場只好再次打給消防隊，請他們用灑水車趕走蜜蜂。

WATCH #ViralVideo: A swarm of bees clamped themselves on to the window of an @airvistara flight at Kolkata airport caught on camera. pic.twitter.com/eqjGXpa00S — Asianet Newsable (@AsianetNewsEN) December 1, 2020

事實上，這並非加爾各答機場首次發生蜂群導致班機延誤的事了。去年9月，印度航空（Air India）一架飛機因為擠滿了蜜蜂，而被延誤。2012年，印度航空公司和靛藍航空 (IndiGo)的飛機也曾多次遭蜂群入侵。

加爾各答機場的主管巴塔查基（Kaushik Bhattacharjee）表示，上一次發生這種情況的時候，他們認為蜜蜂在機場或機場周圍的某個地方築巢了，但他們在幾次的檢查中都沒有發現蜂巢。

▲資深機師表示，如果蜜蜂進入機身的探頭，那就會發生災難性的意外。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

一位經驗豐富的機師指出，如果機身上有一大群昆蟲，那這架飛機就不允許被起飛，因為「每架飛機都有幾個用來測定飛機周圍氣流的靜壓和總壓的小探測器，而這些都是極其敏感的，如果有一隻蜜蜂進入探頭，那風速指示器就可能會出錯，這樣的狀況可以說是災難性的」。

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