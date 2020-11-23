55小時直播不間斷！新加坡最資深劇團慶55週年　金馬女主角出於此

▲新加坡歷史最悠久的專業雙語劇團「實踐劇場」邁入第55年，將進行長達55小時不間斷直播。（圖／翻攝自實踐劇場臉書）

記者林育綾／台北報導

新加坡歷史最悠久的專業雙語劇團「實踐劇場」邁入第55年，將從11月27日下午3時起，連續直播55小時，直到29日晚間10點結束，以聚會為構想，邀請到來自不同世代的藝術工作者、學生和支持者一起進行。該劇場早期為表演藝術學院，包括金馬獎最佳女主角楊雁雁、金馬獎最佳男配角提名楊世彬等人，都出於此。

「實踐劇場」由戲劇大師郭寶崑與舞蹈先驅吳麗娟創立於新加坡獨立前一個月，前身原是一間表演藝術學院，後來才轉型為專業劇團，現任藝術總監郭踐紅指出，「我們的聯合創辦人最初就是希望打造一個能夠培養藝術，並透過藝術賦權的家，才有了實踐劇場的誕生，這也是我們持續努力至今的事情。雖然『方法』改變了，但是關於『為什麽』的初衷仍然不變。」

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而在1965年實踐劇場成立之初，新加坡的劇場主要都是未經訓練的業餘劇團。透過樹立培訓、製作和表演的高標準，並高度倡導專業精神，實踐表演藝術學院成為新加坡藝術創作者早期的重要訓練基地，包含金馬獎最佳女主角楊雁雁、金馬獎最佳男配角提名楊世彬、爵士歌手董姿彥，以及新加坡文化獎得主韓勞達（編劇）、王景生（劇藝工作坊藝術總監）、陳崇敬（必要劇場藝術總監）和王愛仁（野米劇場藝術總監）都出於此。



後來實踐表演藝術學院成立了以實驗、探索為重心的半專業話劇團，從新加坡第一部多語言的戲劇作品，到新加坡首部現代舞作品，實踐話劇團開拓了許多先河，更為新加坡當代藝術奠下基礎，同時也催生了許多新加坡的藝術機構，包括表演藝術團體十指幫、劇場訓練與研究課程（現為跨文化戲劇學院）、藝術中心電力站。

▲▼長達55小時的臉書直播活動稱為《實踐55》，將於11月27日下午3點起，進行至11月29日晚間10點為止。（圖／翻攝自實踐劇場臉書）

實踐劇場持續以「藝術創作」和「教育推廣」兩大主軸推動理念發展，長期與來自新加坡本土及國際的藝術工作者合作，至今呈獻超過350部廣受好評的作品，形式多元、語言多樣，當中許多作品更成為東南亞文學的經典。

而長達55小時的臉書直播活動稱為《實踐55》，將於11月27日下午3點起，進行至11月29日晚間10點為止。透過劇場多年以來的成就、社群和馬拉松式的節目設計，紀念成立55週年的重要里程碑；並以聚會的構想，邀請到來自不同世代被稱為「踐人」的藝術工作者、學生和支持者參與。

《實踐55》55小時直播

日期：2020年11月27日下午3點～11月29日晚間10點

臉書直播：www.facebook.com/thetheatrepractice

完整節目流程：https://bit.ly/p55programme