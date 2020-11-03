流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

▲疾管署記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今(3)日表示，今年公費流感疫苗使用踴躍，扣除學生校園集中接種所需疫苗，剩餘不到50萬劑。而學齡前幼兒疫苗接種率到目前為止僅有39.9%，數值比往年要低，且距離目標值55.5%仍有一段努力空間，然而幼兒罹患流感疫苗後屬於併發重症高風險族群，疾呼家長應儘速攜帶家中嬰幼兒完成接種。

疾管署統計，今(109)年度公費流感疫苗截至11月2日整體疫苗使用率達78.6%以上，剩餘量約129萬劑，扣除學生校園集中接種所需疫苗後，剩餘不到50萬劑，惟學齡幼兒流感疫苗接種率約39.9%較往年為低，尤其未曾接種者第一劑接種率僅17.4%。

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疾管署表示，幼兒為感染流感後併發重症之高風險族群，一旦感染流感病程演變相當快速，仍不可輕忽流感威脅。疾管署防疫醫師林詠青表示，可能併發症以中耳炎為最多，其次為肺炎，而幼兒又容易有神經性併發症，如腦膜炎、多發性神經炎、心肌炎等。完整施打流感疫苗可降低嬰幼兒因流感引起的住院率達7成，對6-12個月嬰兒預防流感效果也有8成。疾管署也提醒，另未滿9歲初次接種的幼兒，請記得相隔4週以上接種第2劑。

民眾接種前請先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所預約，確認有疫苗後再前往接種。

疾管署提醒，除接種流感疫苗外，平時應保持勤洗手、落實咳嗽禮節等個人手部及呼吸道良好衛生習慣，並配合落實「防疫新生活」運動，也可有效降低流感感染與傳播風險。