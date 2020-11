差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票」

▲美選倒計時,川普和拜登的選情卻陷入膠著狀態。(圖/路透社)

記者葉睿涵/綜合報導

距離美國總統大選只剩1天,儘管拜登目前在眾多全國民調中仍領先4到10個百分點,但2名候選人在佛州、北卡羅來納州和亞利桑那州的選情卻陷入了僵局。川普在這幾個關鍵的搖擺州中後來居上,讓人不禁擔心,拜登入主白宮的夢想是否已岌岌可危。

綜合英國《衛報》和路透社報導,擁有29張選舉人票的佛州是幾個關鍵搖擺州中的重中之重。不過根據路透/益普索的最新民調顯示,拜登在佛州的領先優勢開始縮窄,差距被川普拉近到只剩1個百分點,而這樣的趨勢也同樣出現在北卡州和亞利桑那州。

