　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普、拜登、BIDEN、TRUMP。（圖／路透社）

▲美選倒計時，川普和拜登的選情卻陷入膠著狀態。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

距離美國總統大選只剩1天，儘管拜登目前在眾多全國民調中仍領先4到10個百分點，但2名候選人在佛州、北卡羅來納州和亞利桑那州的選情卻陷入了僵局。川普在這幾個關鍵的搖擺州中後來居上，讓人不禁擔心，拜登入主白宮的夢想是否已岌岌可危。

綜合英國《衛報》和路透社報導，擁有29張選舉人票的佛州是幾個關鍵搖擺州中的重中之重。不過根據路透／益普索的最新民調顯示，拜登在佛州的領先優勢開始縮窄，差距被川普拉近到只剩1個百分點，而這樣的趨勢也同樣出現在北卡州和亞利桑那州。

路透／益普索民調顯示，拜登在全國範圍的登記選民中所獲得的支持度仍占絕對多數，有52%，而川普的支持度則為44%，因此分析人士一致認為，若川普想要贏得關鍵的270張選舉人票，就必須保住佛州。

而拜登如果失去佛州，他就必須將注意力轉向賓州、密西根州和威州。在2016年，川普從希拉蕊（Hilary Clinton）的手中搶下了這三個所謂的「藍牆州」，但拜登目前在擁有20張選舉人票的賓州平均領先4.2個百分點、密西根領先5.1個百分點，而威州則領先6.6個百分點。

如果拜登可以拿下這3個州，並保住希拉蕊在2016年贏得的州，那他距離當選美國第46任總統就不遠了。不過現在民主黨也很謹慎，因為在2016年的大選中，希拉蕊也同樣獲得壓倒性優勢，最後卻在幾個戰場州中滑鐵盧，無緣白宮。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
金門巨蟒照超嚇人！慘被壓死陳屍路旁　專家一看曝真相
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國大選開票　美媒估4日中午僅9州能開完98%

南韓再次分裂！文在寅支持川普、民眾支持拜登...只因「他」出現

被控「肚裡孩子是公公的」　懷孕人妻鐵棍爆頭婆婆再焚屍！

美議員：民主黨10多人倒戈「票投川普」　共和黨在賓州有潛在選票

維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

搖擺州開票時間出爐…結果恐拖至周末！各州拼「午夜前」計票完畢

拜登「川皇上身」3小時狂發19推！狠酸川普：準備收行李走人吧

差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票」

糗！拜登造勢恍神…歐巴馬「狂cue」3次才上台　當場瞎找口罩20秒

拜登搖擺州支持度下滑！　川普催票下猛藥：投給民主黨=毀掉賓州

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

美國大選開票　美媒估4日中午僅9州能開完98%

南韓再次分裂！文在寅支持川普、民眾支持拜登...只因「他」出現

被控「肚裡孩子是公公的」　懷孕人妻鐵棍爆頭婆婆再焚屍！

美議員：民主黨10多人倒戈「票投川普」　共和黨在賓州有潛在選票

維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

搖擺州開票時間出爐…結果恐拖至周末！各州拼「午夜前」計票完畢

拜登「川皇上身」3小時狂發19推！狠酸川普：準備收行李走人吧

差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票」

糗！拜登造勢恍神…歐巴馬「狂cue」3次才上台　當場瞎找口罩20秒

拜登搖擺州支持度下滑！　川普催票下猛藥：投給民主黨=毀掉賓州

7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

代銷保證預售屋可貸9成！　網揭背後「暗黑話術」：房加信真的硬

快訊／張毅告別式訂11/19二殯至善二廳　琉璃工房稍晚正式公告

拿外送回頭少1隻貓！　媽衝1樓調監視器...電梯門一開險嚇哭

太常「口乾」恐是疾病纏身！專家曝9大因素…少用嘴巴呼吸

美國大選開票　美媒估4日中午僅9州能開完98%

南韓再次分裂！文在寅支持川普、民眾支持拜登...只因「他」出現

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

4壽險11月再降保單宣告利率！　新台幣僅富邦人壽、新光人壽「保2」

竹市首創「台灣豬標章諮詢窗口」　助商家申辦台灣豬標章

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

「全美第一張總統選票」出爐

即／川普總統選票16：10暫領先拜登

砸270萬買神燈　醫回家狂搓...秒傻：精靈呢

胸部太大　辣媽穿低胸洋裝被趕下機

更／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻至少2死多傷

女躺鐵軌喪命　爸求警找真兇...真相逆轉

78歲翁娶17歲嫩妻！羞喊「生孩子」...22天後卻休妻

華爾街日報：川普已經贏了！

女童地震後奇蹟獲救　緊握消防員手指

萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看　路人嚇傻：是真的！

荷蘭列車出軌　鯨魚雕塑神救援

只因為爽才性侵殺人！華城案兇嫌嘲笑：警察超蠢

美開票日恐現「紅色幻想」　迎來最不確定大選

大選日若爆動亂　川普能派兵嗎？

更多熱門

相關新聞

拜登恍神！歐巴馬狂cue 3次才上台

拜登恍神！歐巴馬狂cue 3次才上台

美國總統大選即將來臨，民主黨候選人拜登10月31日搖擺州密西根州造勢，也邀請前總統歐巴馬到場力挺，但在現場卻多次發生「脫線」場面。

美選民調可信度低？外媒：仍有參考價值

美選民調可信度低？外媒：仍有參考價值

BBC：台、港、日挺川　原因曝

BBC：台、港、日挺川　原因曝

即／川普總統選票16：10暫領先拜登

即／川普總統選票16：10暫領先拜登

「全美第一張總統選票」出爐

「全美第一張總統選票」出爐

關鍵字：

美國北美要聞2020美國總統大選川普拜登民調搖擺州佛州北卡州亞利桑那州

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面