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戰爭要來了？警政署PO哏圖　「敵機空襲要躲哪」

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▲▼警政署。（圖／警政署）

▲警政署PO哏圖宣導，若敵機空襲要躲哪裡。（圖／翻攝自警政署臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

鑒於中共近期頻繁軍事擾台，加上美國總統大選於3日開票，警政署通令各警察機，設置聯合指揮所到11月24日。警政署民防粉絲團日前也貼出照片宣傳，民眾如果真的聽見空襲警報，如何找到最近的防空避難所，未來還會把相關資訊上傳網路。

總統府10月31日召開國安高層會報，特別指示海巡署與警政署要加強戒備，其中警政署還必須成立為期半個月的聯合指揮所。總統府發言人張惇涵表示，為避免外在因素影響台灣治安與社會穩定，總統才會要求警政署、海巡署等加強戒備，「國安是一體的，包括海巡署、警政署，均有在國安會議的討論範圍中。」

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搭給賀!! 最近共機擾臺新聞頻傳，也常聽到我國空軍戰機在天空巡弋轟隆引擎聲，但如果敵機臨空、或是在路上聽到防空警報大作時，大家知道要怎麼避難嗎？ #民管人 #CDO

警政署民防指揮管制所發佈於 2020年10月27日 星期二

其實警政署民防指揮管制所臉書早有在臉書宣傳，透過哏圖告訴民眾若真的聽見空襲警報，應該要到哪裡避難或如何找到最近的避難所。警政署指出，各地警局網站6日起將成立「防空疏散避難專區」，屆時民眾可以查詢各村里的防空避難設備地址，20日後也會公告防空避難設備位置地圖。

警政署透露，考量圖資平臺數據限制，未來會將資料納入內政部圖資雲，現在也正在研議如何以手機APP方式供民眾方便查詢。隨著中共軍機、軍艦頻繁跨越海峽中線，導致兩岸情勢緊張加劇，政府逐步進行相關準備外，也希望民眾掌握資訊、隨時警惕。

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