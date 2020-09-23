「坐輪椅外拍」遭質疑！　女孩雪莉用照片記錄：這是我的特色

▲雪莉從14歲開始坐輪椅。（圖／輪椅女孩雪莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下亦同。）

記者施怡妏／綜合報導

「我是雪莉，今年20歲，一位脊髓性肌肉萎縮症（SMA）第三型患者。」輪椅女孩雪莉在臉書發文，雖然坐著輪椅有很多的不方便，但仍不放棄拍照攝影的興趣，因此接觸了外拍的工作，面對許多人質疑的眼光，她保持樂觀的心情，「坐著輪椅就是我的特色，如果我這麼特別，何不嘗試一次呢？」

輪椅女孩雪莉在個人粉專發文，分享外拍的心路歷程，目前在當時裝模特兒，因為喜歡攝影，開始接觸外拍的工作，但也受到許多質疑「妳真的可以嗎？」「沒有坐輪椅的在當模特吧？」面對這些聲音，她則帶著正向的態度，「我踏上這條路，也知道多少會有一點指責，覺得我不適合，沒辦法，但適不適合，是外人能去定義的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼面對質疑的聲音，她樂觀面對。

她透露，很享受每次外拍的時光，都讓她有不一樣的感受，「我認為我與攝影師的作品，是很有溫度的照片」，即使沒辦法像其他模特兒一樣，能給予那麼多的動作和姿勢，「但成品卻與眾不同，無法取代。」對她來說，外拍是一件很耗體力的事情，很多人認為她不自量力，但她卻認為，「如果我不去嘗試，我怎麼會知道適不適合呢？」

她坦言，一開始會擔心沒有人願意替她拍照，「但是坐輪椅就是我的特色，我這麼努力，還是有我可以做的事情吧？」想起第一次外拍的體驗，她看到鏡頭後緊張到表情僵硬，到現在能夠不害怕鏡頭，也知道如何做出自然的表情動作，「我找到了那個能讓我開心的事了！」

▲雪莉分享自己的故事，感動許多網友。

很多身障者因為害怕別人異樣的眼光，因此不喜歡拍照，但她認為，「人生的每一個階段，除了記憶，還能用照片去回憶，也因為我的『特別』，讓我想把自己的模樣用鏡頭去記錄下來，不是因為覺得自己漂亮、而是想把人生拍得美麗。」

本站先前曾報導《2歲發病！輪椅女孩雪莉「遭譏假殘障」公車拒載 曝肌萎症日常：反倒挺幸福》，文中提到，雪莉自從2歲左右就發病、14歲開始坐輪椅，到現在只能用助行器行走，想站起來也無法靠自己，得要有人從正面抱她起身。