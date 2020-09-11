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登門道歉：口罩盒不小心印上台灣優紙　董娘曝「暗黑國家隊」現形關鍵

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▲漢賓負責人黃漢忠到台灣優紙向董娘道歉，檢調人員就坐在一旁。（圖／台灣優紙提供）

▲漢賓負責人黃漢忠到台灣優紙向董娘道歉，檢調人員就坐在一旁。（圖／台灣優紙提供）

記者唐詠絮／彰化報導

口罩國家隊台灣優紙遭到漢賓盜用，事實上台灣優紙查到市面上有仿冒該公司口罩，董娘許嘉芬一周前才召開記者會揚言提告，5日檢調單位到該公司調閱資料時，漢賓負責人黃漢忠也在現場，向許嘉芬說「對不起，有部分口罩盒子不小心印到貴公司的名稱」，檢調人員發覺有異，記下車牌循線一舉破獲。

許嘉芬說，網路惡意瘋傳口罩國家隊「台灣優紙」外銷美國1億多片口罩被退貨面臨歇業、使用大陸製進到台灣再印上「MIT」鋼印的黑心口罩、以「臺」灣優紙，試圖以劣貨假冒銷售，不僅嚴正嚴正駁斥，將對這些散播謠言影響公司聲譽者保留法律追訴權，同時開放口罩生產線，還教導如何辨識口罩真偽。

▲漢賓負責人黃漢忠到台灣優紙向董娘道歉，檢調人員就坐在一旁。（圖／台灣優紙提供）

▲漢賓負責人黃漢忠到台灣優紙向董娘道歉。（圖／台灣優紙提供）

許嘉芬指出，事情就是這麼巧，也許黃漢忠心虛吧！5日當天檢調單位剛好到公司調閱口罩出產及製造相關資料，沒想到黃漢忠就從大門走進來，也沒意識到旁邊坐在椅子上的就是檢調人員，還把她拉到一邊，坐在椅子上，客氣的說「「對不起，有部分口罩盒子不小心印到貴公司的名稱」，他同時也提到要將機器跟原料都帶到公司，由台灣優紙代工生產，隨後便離開。

機警的檢調人員馬上起身暗中將黃漢忠的車號記下，循線調查，不到幾天便一舉破獲，真可謂「自投羅網」，不過說也奇怪，黃漢忠賣茶葉公司登記在台北市，卻在汐止大舉招募員工生產口罩，原本人力公司都還看得到汐止廠資料，如今也全部被刪除，甚至漢賓也沒有公司官網，一間這麼大的公司就這麼憑空消失，真的令人匪夷所思。


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