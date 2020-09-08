哈樂媽的毛小孩夏日時光秘招！用三星健康潔淨家電讓毛毛、過敏原通通Out

▲哈樂媽分享自己跟毛小孩怎麼度過「夏日時光」。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

夏日氣溫持續飆高，各大百貨與景點通通塞爆，跟毛小孩在家是個不錯的選擇。雖然毛小孩可愛，但照顧起來著實累人，特別是環境清潔問題，活潑好動的牠們一旦「瘋起來」，身上的毛絮可是會漫天飛舞，到底該怎麼辦？這時候飼養著5隻毛小孩，甚至有三隻是「會禱告」的標準型貴賓狗（大型貴賓）主人哈樂媽現身說法，來談談自己如何使用「三星生活潔淨家電」讓家中從地板到空氣都乾淨溜溜，打造健康與質感兼具的居家生活。

哈樂媽說，身為大型狗的主人會花很多時間照顧牠們、一定很累的，但歡樂的時光也很多！她認為照顧好毛小孩最基本的條件就是把居家環境顧好，不單單只是狗狗的健康，環境也是很重要的一環，有些人會因為毛小孩的毛髮容易引起過敏，再加上疫情期間幾乎都是24小時跟毛小孩待在家裡，只要毛小孩開始活潑亂跳，家裡的毛髮就開始四處紛飛、搞得亂糟糟，常讓她十分困擾。

▼家中有毛小孩的人一定有「漫天飛毛」的困擾。

但身為智慧生活小編的小孟，來到哈樂媽家時卻完全感受不到現場有毛髮或是異味飄散，哈樂媽就搬出自己的居家法寶「三星健康生活家電」，哈樂媽都是用它們來清潔家中環境。像是標準型貴賓除了運動量、食量超大外，毛毛滿天飛才是最惱人的煩惱，但自從使用三星Jet 90無線變頻吸塵器後，最高200瓦的超強吸力能夠輕鬆把在地板上、沙發上的毛絮通通吸進去，多層次HEPA濾清系統可以有效過濾灰塵過敏原防止廢氣二次汙染。例如哈樂或是有些朋友有過敏體質，很容易因為環境中的髒污搞到全身癢，在換了三星Jet 90無線變頻吸塵器後，來到家中作客時就比較少出現過敏、打噴嚏的症狀，家中細微灰塵、顆粒及致敏原等等，都減少很多。

三星Jet 90無線變頻吸塵器採用獨立收納Z充電站設計，無須在牆上鑽孔就能利用直立式收納座完成多工刷具收納，並且可以同時進行吸塵器和電池充電，讓清潔使用不間斷，而同系列的 Jet 75 與 Jet 70 無線變頻吸塵器則是採取兩用式充電座設計，能依照每個人不同的使用習慣壁掛或平放在家中任何地點，隨手吸一下。

▼JET90無限變頻吸塵器搭載200瓦超強吸力，能輕鬆將地板、沙發上的毛髮、灰塵都吸乾淨。

此外，還有被哈樂媽稱為智慧垃圾桶的「Clean Station 旋風集塵器」，是專門用來處理吸塵器集塵筒垃圾的處理器。這時候小孟發問，那些灰塵、毛髮不是直接丟垃圾桶就好了嗎？哈樂媽則耐心解釋說，「自己一開始也覺得旋風集塵器雞肋，但一用就回不去了！」，傳統上確實要拿去垃圾桶倒，但一不小心灰塵毛髮就會炸開，有時候還要自己再去拿掃把清潔一次，自從使用三星Clean Station旋風集塵器後，清理集塵筒這件事就變得「超時尚」，只要將集塵筒取下並連接旋風集塵器，即可自動吸除髒汙完全不沾手，還能避免毛屑灰塵四處飛散，以前哈樂的東西丟進垃圾桶馬上飄出臭味，現在完全沒有味道。

最後一個則是三星在台首次推出的「Cube無風智慧清淨機」，外觀看起來極具時尚，有白色、銀色兩種選擇，能主動式偵測環境空氣品質，透過 Ultrafine 超淨化濾網更能高效去除 99.97% 以上0.3微米的懸浮微粒，同時過濾甲醛、甲苯等有害氣體。若是臨時需要較大的濾淨空間效果，也能利用獨家彈性模組化設計將兩台無風智慧清淨機堆疊，即時擴大濾淨坪數，實現加倍潔淨、加倍守護家人健康。最特別的是搭載專利Wind-FreeTM無風濾淨技術，透過近60,000個極細緻透氣孔，以近乎無聲的23分貝極低音運轉模式釋放純淨空氣，放在臥房、書房也不會被打擾，毛小孩不會被運轉的聲音給驚嚇到。

哈樂媽說，「三星健康潔淨家電」就是自己跟家中五位毛小孩一起度過毛毛夏日的三樣法寶，簡單幾步驟就能將家中的毛髮、灰塵都清潔溜溜，讓全家人跟毛小孩的生活健康加倍。

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▼三星「Clean Station 旋風集塵器」，專門處理無線變頻吸塵器的集塵筒垃圾，輕鬆清潔不沾手。

▼三星Cube無風智慧清淨機不僅可以有效過濾過敏原，時尚外型還能在大坪數時輕鬆堆疊使用，收納也不佔空間。