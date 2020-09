快訊／英國伯明罕市中心「連續砍人」傷亡不明　當局定調重大事件

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國天空新聞報導,伯明罕市中心當地6日凌晨發生多起民眾遭人持刀砍傷事件,當局現已定調此案為重大事件。警方表示,現階段仍無法確認實際受傷人數及傷者情況,但緊急部門相關人員已出動趕抵現場。

根據西密德蘭郡(West Midlands)警方新聞稿,相關調查正在進行當中,但已知第一起砍人事件發生在當地6日零時30分左右,當時相關單位就已經部分警力及救護車,隨後陸續接獲多起砍人事件通報,目前案發現場現已拉起封鎖線,部分道路實施封閉管制措施。

警方指出,接下來可能動員更多警力到現場,希望當地民眾在保持冷靜警惕的態度,並遠離案發現場。

We are aware of a number of injured people, but at the moment we are not in a position to say how many or how serious. However, all emergency services are working together at the scene, and making sure that those who are injured receive medical care. More: https://t.co/5CGvN5y0el