住進去都沒好下場！「血腥家族」地遭拍賣　背後暗藏連環殺手黑店史

▲本德一家描繪圖。（圖／翻攝自redhead_report IG)）

圖文／CTWANT

一塊曾發生連環殺人事件的土地，你敢買嗎？在今年2月的時候，一間位於美國堪薩斯州的房地產公司，對外舉辦公開的土地拍賣，其中一塊土地引起許多網友的討論，這塊土地上在100多年前營運一間名為「本德旅店」（Bender Inn），在這旅店曾發生過恐怖連環殺人事件，住進去的旅客幾乎都沒有好下場，兇手被美國判定為最早的連環殺手家族。

根據美國媒體《CNN》報導指出，位於美國堪薩斯州的拉貝特郡（Labette County）的本德旅店，是由來自德國的本德（Bender）家族所經營，但住進去的旅客無一生還。在1872年，曾有一名男子喬治（George Longcor）帶著女兒搬到艾奧瓦州，卻在中途失蹤。1873年，喬治的鄰居威廉（William York）沿著搬家路線，試圖尋找喬治，想不到也失蹤了。而在威廉也失蹤後，他兩個弟弟就展開了調查。

威廉的弟弟，一位是軍隊上校，另一位則是堪薩斯州議員。他們曾在調查過程中詢問本德旅店的老闆，老闆向他們表示的確見過威廉，但有可能遇到印地安人。但在幾天後，傳出一名婦女在本德旅店遭到攻擊，逃跑的婦人到鎮上找人協助，但這本德一家人卻早已失蹤。

當地警方獲報後，就開始搜索本德旅店，警察在本德旅店內找到約2公尺深的地窖，裡面有大量血跡、兇器。也在旅店附近挖出11具被分屍的遺體，其中包含威廉。

警方推測兇手鎖定目標要行兇時，會趁旅客不注意時，用鐵鎚敲頭導致被害人昏迷，本德一家人就開始搜刮財物，之後便用刀劃破他們的喉嚨，最後將被害者分屍後埋在果園。

▲當地警方在本德旅店附近的果園挖出大量被害人屍體。（圖／翻攝自hauntedramblings IG）

案件傳開後，這家族被稱為「血腥本德家族（Bloody Benders）」，根據警方調查，在1871年5月至1872年12月之間，至少超過12位受害者，但至今本德一家仍然下落不明。

在當時，曾有媒體報導一名疑似本德家族的朋友布羅克曼（Brockman），遭吊在旅店的梁柱上，直到快昏迷時，被居民放下來審問，然後再次吊上去，就這樣循環大約3次後，布羅克曼就被釋放。之後在布羅克曼家中發現一本德文筆記，裡面寫著「約翰本德（Johannah Bender），1848年7月30日出生，約翰吉布哈特（John Gebhardt）於7月1日來到美國」、「大屠殺日，8月8日，惡魔的事蹟」，詭異內容令人摸不著頭緒。

而如今該旅店早已被拆除，在該片土地上豎立了一塊牌子，上面記載有「血腥本德家族」的紀錄，在上面寫著「儘管傳聞很多，但殺人兇手本德一家最終命運尚無法得知，有人說他們逃跑了，有人說他們被報復行刑處死了，沒有人知道他們的結局，至今仍是西方未解謎團之一。」

▲本德旅館現址上面立有一塊牌子，記錄著血腥慘案的故事。（圖／翻攝自adventuresfromthegreatplains IG）



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