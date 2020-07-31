嘉義市國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮　黃敏惠：遴選制度公平、公正、透明

▲嘉市109學年度國中小、幼兒園卸新任校(園)長交接。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市109學年度國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮31日在市府9樓禮堂舉辦，由市長黃敏惠親自主持並頒發聘書，主計處長阮鼎元監交，完成宣誓與印信交接儀式。黃敏惠市長曾任教職，素有「教育市長」美名，勉勵新任校(園)長在前人努力之下，牢記遴選時所提出的治校理念，開創新局，讓教育更多元。遴選委員之一的李錫津(嘉義市前副市長)則說，營造校園文化、思考環境需要你做什麼很重要。

本學年度計有玉山國中、南興國中、世賢國小、僑平國小及蘭潭國小辦理新任校長交接；而垂楊國小校長周孟志、博愛國小校長張英裕與吳鳳幼兒園園長呂秀櫻、復國幼兒園園長陳玉如則爭取連任成功。黃敏惠市長也致贈雷雕檜木紀念品給玉山國中退休校長陳建州、南興國中退休校長張瑛儒、蘭潭國小退休校長吳青香。

黃敏惠強調，教育是一種傳承，感謝與祝福三位退休校長的無私奉獻，人生做任何抉擇都莫忘初衷。其致詞時並談到，退休校長陳建州(教職34年)，當年初任教職時，剛好碰上哈雷彗星，今年退休則碰上日環食，這代表開始與圓滿。張瑛儒校長(教職31年)代表鯰魚，意味教育界對外的開放，他從外縣市來到嘉義市擔任校長，並開創南興第二校區。退休校長吳青香(教職29年)對此次日環食活動的用心有目共睹，心中只有滿滿祝福。

黃敏惠表示，教育力是嘉義市最重要的品牌之一，嘉義市的未來就是從教育的根開始扎起，十多年前，市府就決定編列最多預算在教育上，見證孩子在各領域展現自我與能力。嘉義市更走在全國之先，已斥資2億672萬陸續為全市國中小安裝冷氣及新風換氣系統，為的就是要給孩子一個最好的教育環境。

黃敏惠強調，嘉義市的校長遴選依照相關法令，建立公平、公正、透明的遴選制度，作制度的堅持者，所以，感謝所有遴選委員在過程中的配合，共同為學校找到最適當的人選，這才是孩子最大的幸福。而在嘉義市擔任校長是一種光榮、榮耀，是值得尊敬的教育夥伴。恭喜2位連任校長(周孟志、張英裕)、2位連任園長(呂秀櫻、陳玉如)、5位新任校長(何憲昌、翁崇文、邱榮輝、鄭振銘、柯博議)榮膺新職，宣誓代表對職位的重視，以及所擔負的責任與使命。

本學年度新任校長分別由候用校長鄭振銘出任玉山國中校長、候用校長柯博議出任南興國中校長、原僑平國小校長翁崇文出任世賢國小校長、原世賢國小校長何憲昌出任僑平國小校長、候用校長邱榮輝出任蘭潭國小校長。

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