　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧批東湖社宅是災難　喊話柯文哲、高嘉瑜硬起來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議會市政總質詢，市長柯文哲、都發局長黃景茂、市議員游淑慧、副市長黃珊珊、消防局長吳俊鴻、北農董事長黃向羣。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧26日在臉書以「你的政績，我的災難！反對營建署東湖社宅計畫」為標題，痛批東湖社宅是災難，更要台北市長柯文哲、內湖南港區立委高嘉瑜硬起來。

游淑慧表示，為達到總統蔡英文20萬戶社會住宅政策政績，營建署國家住都中心把腦筋動到內湖來了，而且是人口負擔已經爆量的東湖地區，這樣的計畫實在是瞎到爆，會給東湖地區的生活機能帶來災難，包括交通、教育及公安等衝擊。

游淑慧指出，興建社會住宅是實現居住正義的萬靈丹嗎？這幾年興建社會住宅儼然成為政治正確的支票，可是光是北市的2.5萬戶社宅的興建及土地成本，就要耗資上千億，而後續維護管理的費用更是一筆龐大的開銷，若要達成蔡總統的20萬戶，將更是天價成本。

游淑慧提到，目前台北市其實仍有6萬多戶的空屋，而全國更高達86萬戶空屋，在閒置空屋無法有效被利用的情況下，再蓋20萬戶社宅，「瞎不瞎？」，因此，省下百億、千億的興建經費，直接提高租屋者的現金補貼，消化目前閒置空屋，才是更有效的做法，不要只想到營造廠的利益，為發工程而發。

游淑慧再指，東湖地區還容納得下更多人口嗎？根據內湖區都市計畫規劃，內湖區可容納人口為308,000人，但目前內湖區居住人口數已達284,132人，顯見內湖區人口數趨於飽和，加上內湖科技園區就業人口多達15萬人，內湖區實際活動人口早已突破都市計畫的預設值，才會讓內湖的交通問題始終嚴峻。

▲▼東湖社宅坐落康樂街85巷中。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲東湖社宅坐落康樂街85巷中。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧批評，這次住都中心所規劃的內湖社宅更是位於台北市人口數已破8萬的東湖地區，基地本身的條件四週道路狹窄、教育資源不足、生活機能擁擠，東湖社宅坐落康樂街85巷中，該基地四週巷弄狹窄，不遠處的主幹道還是內湖容易壅塞的東湖路與康樂街，康樂街是東湖主要道路，路寬卻僅12米、雙向2車道， 目前的車流量已到達瓶頸。

除了成本、交通問題外，游淑慧也點出教育問題。她以東湖社會住宅預定地的學區為例說明，東湖國小目前每學童所享有校地面積，已超過教育部頒訂最低面積標準，學童校園空間不足；幼兒園情況更嚴峻，以東湖唯一的公幼東湖附幼為例，109年度3至5歲專班一般生正取29位，備取部分卻高達151位，超額500％，2歲專班則正取6位、備取100位，超額1600％，私立幼兒園超收問題時有所聞，顯見東湖的教育問題出現飽和問題。

游淑慧總結，不論從政策、都市計畫的人口、交通、教育等問題切入，東湖都不適合再興建社會住宅，否則對當地居民生活會有很大衝擊，對於前來居住的承租戶也不會有良好的生活品質，形成雙輸的局面，建議住都中心重新尋找合宜的興建地點，發揮社會住宅最大的效用。

▲▼柯文哲（右）、高嘉瑜（左）。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲（右）、立委高嘉瑜（左）。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

游淑慧也向柯文哲、高嘉瑜喊話，「柯市府、內湖高嘉瑜委員，硬起來！興建預算、交通及都審，全面把關。」

游淑慧還說，慘的不只是中央住都中心的社宅計畫，連北市府自己都要在東湖五分市場區域蓋公宅，兩案齊發，到底東湖的交通負擔、生活空間、教育托育量是否能承擔？

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
吳宗憲看中千萬名車！「Sandy直接買下」連3年收大禮吐心聲
賭王兒偷吃女大生「認了離婚」！親揭消息藏數月原因
快訊／永和國光路水淹小腿！雙北大雨狂炸..5區二級淹水警戒
台中廚師手持雙刀砍人恐怖影片曝！男被追砍「手臂爆血見骨」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時力議員爆5年前中山面試！聽完李雅靜指導教授「神開釋」：衝動想直接走人

卓榮泰：假借「英系」之名挑起黨內對立的放話必須被遣責

游淑慧批東湖社宅是災難　喊話柯文哲、高嘉瑜硬起來

論文口試委員有已故議長許崑源　李雅靜聲明稿搬出陳菊：希望檢視標準一致

李眉蓁自嘲「這兩天我紅了」　王定宇嗆爆：毫無恥感的國民黨候選人

追求「形式上的文憑」　吳益政：台灣高等教育最大的問題

快訊／中山碩士論文驚見前議長許崑源任口試委員　李雅靜回應：無權選擇

北流爆9大缺失　王浩：消防設備故障「後果難以想像」

美軍機E-8C飛往南海偵搜共軍　國防部：台海空域全盤掌握

侯友宜：憲改不要侷限18歲公民權、廢考監　應面對新民意

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

時力議員爆5年前中山面試！聽完李雅靜指導教授「神開釋」：衝動想直接走人

卓榮泰：假借「英系」之名挑起黨內對立的放話必須被遣責

游淑慧批東湖社宅是災難　喊話柯文哲、高嘉瑜硬起來

論文口試委員有已故議長許崑源　李雅靜聲明稿搬出陳菊：希望檢視標準一致

李眉蓁自嘲「這兩天我紅了」　王定宇嗆爆：毫無恥感的國民黨候選人

追求「形式上的文憑」　吳益政：台灣高等教育最大的問題

快訊／中山碩士論文驚見前議長許崑源任口試委員　李雅靜回應：無權選擇

北流爆9大缺失　王浩：消防設備故障「後果難以想像」

美軍機E-8C飛往南海偵搜共軍　國防部：台海空域全盤掌握

侯友宜：憲改不要侷限18歲公民權、廢考監　應面對新民意

孫生媽媽現況曝光！　貼心舉動被嫌棄心碎「應該沒人敢雇用」：我不會怪她

16歲開始打工！人生第一棟房子遭法拍後　她練出一身看房術

時力議員爆5年前中山面試！聽完李雅靜指導教授「神開釋」：衝動想直接走人

夏季炎熱口罩戴不住！醫曝仍有萬人居家檢疫…3情況一定要戴上

80歲再退休！日本家電量販店延長僱用年限　讓員工「活到老做到老」

誰離開誰沒有對錯！分開後，我活成了自己喜歡的樣子

中職／充滿熱情激勵隊友　張進德：不喜歡悶悶的

大S「上空」萌照曝光！　神正表妹身份出爐是「金曲歌后」

鏡子照出「餓鬼基」！黑眼圈斜眼狂瞪　媽汗：吃2碗不夠嗎

長江「第3號洪水」形成　每秒6萬立方公尺「衝進」三峽大壩

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

政治熱門新聞

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

陳玉珍「在職專班有必要寫論文？」網：有道理

半夜戰機「爆破音」升空！空軍基地證實了

李雅靜論文口試委員爭議！中山大學回應了

藍議員也陷論文風暴　2口委引爭議

李眉蓁論文抄襲風波！中山大學千字文回應

蘇貞昌已核定4千億建設給高雄　侯友宜：蠻羨慕的

即／中山碩士論文驚見前議長許崑源任口試委員　李雅靜回應

李眉蓁又哭了！競總成立哽咽致詞

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

柯文哲看論文門：不是找槍手就是放水

影／李眉蓁回擊「論文爭議」：學歷一點也不重要

中山大學這碩班「臉書追蹤10萬人↑」就可報考

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

女友爸送房「300萬AA制」　男一看訊息氣放生

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面