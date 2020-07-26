游淑慧批東湖社宅是災難　喊話柯文哲、高嘉瑜硬起來

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧26日在臉書以「你的政績，我的災難！反對營建署東湖社宅計畫」為標題，痛批東湖社宅是災難，更要台北市長柯文哲、內湖南港區立委高嘉瑜硬起來。

游淑慧表示，為達到總統蔡英文20萬戶社會住宅政策政績，營建署國家住都中心把腦筋動到內湖來了，而且是人口負擔已經爆量的東湖地區，這樣的計畫實在是瞎到爆，會給東湖地區的生活機能帶來災難，包括交通、教育及公安等衝擊。

游淑慧指出，興建社會住宅是實現居住正義的萬靈丹嗎？這幾年興建社會住宅儼然成為政治正確的支票，可是光是北市的2.5萬戶社宅的興建及土地成本，就要耗資上千億，而後續維護管理的費用更是一筆龐大的開銷，若要達成蔡總統的20萬戶，將更是天價成本。

游淑慧提到，目前台北市其實仍有6萬多戶的空屋，而全國更高達86萬戶空屋，在閒置空屋無法有效被利用的情況下，再蓋20萬戶社宅，「瞎不瞎？」，因此，省下百億、千億的興建經費，直接提高租屋者的現金補貼，消化目前閒置空屋，才是更有效的做法，不要只想到營造廠的利益，為發工程而發。

游淑慧再指，東湖地區還容納得下更多人口嗎？根據內湖區都市計畫規劃，內湖區可容納人口為308,000人，但目前內湖區居住人口數已達284,132人，顯見內湖區人口數趨於飽和，加上內湖科技園區就業人口多達15萬人，內湖區實際活動人口早已突破都市計畫的預設值，才會讓內湖的交通問題始終嚴峻。

▲東湖社宅坐落康樂街85巷中。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧批評，這次住都中心所規劃的內湖社宅更是位於台北市人口數已破8萬的東湖地區，基地本身的條件四週道路狹窄、教育資源不足、生活機能擁擠，東湖社宅坐落康樂街85巷中，該基地四週巷弄狹窄，不遠處的主幹道還是內湖容易壅塞的東湖路與康樂街，康樂街是東湖主要道路，路寬卻僅12米、雙向2車道， 目前的車流量已到達瓶頸。

除了成本、交通問題外，游淑慧也點出教育問題。她以東湖社會住宅預定地的學區為例說明，東湖國小目前每學童所享有校地面積，已超過教育部頒訂最低面積標準，學童校園空間不足；幼兒園情況更嚴峻，以東湖唯一的公幼東湖附幼為例，109年度3至5歲專班一般生正取29位，備取部分卻高達151位，超額500％，2歲專班則正取6位、備取100位，超額1600％，私立幼兒園超收問題時有所聞，顯見東湖的教育問題出現飽和問題。

游淑慧總結，不論從政策、都市計畫的人口、交通、教育等問題切入，東湖都不適合再興建社會住宅，否則對當地居民生活會有很大衝擊，對於前來居住的承租戶也不會有良好的生活品質，形成雙輸的局面，建議住都中心重新尋找合宜的興建地點，發揮社會住宅最大的效用。

▲台北市長柯文哲（右）、立委高嘉瑜（左）。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

游淑慧也向柯文哲、高嘉瑜喊話，「柯市府、內湖高嘉瑜委員，硬起來！興建預算、交通及都審，全面把關。」

游淑慧還說，慘的不只是中央住都中心的社宅計畫，連北市府自己都要在東湖五分市場區域蓋公宅，兩案齊發，到底東湖的交通負擔、生活空間、教育托育量是否能承擔？