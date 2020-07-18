侍茶師不藏私教你泡茶！花蓮蜜香紅茶ATT4FUN限定概念店　7/22正式開幕

▲覓蜜茶寓期間限定概念店7月22日將於信義ATT4FUN5樓開幕。（圖／翻攝臉書「花蓮好近」）

記者陳羿妏／綜合報導

近期國旅逐漸升溫，再加上適逢暑假檔期，花蓮縣政府特別推出「花蓮好近」選物品牌，跨越162公里遙遠距離，把花蓮好山好水、茗茶農產移至熱鬧台北信義區街頭，打造「覓蜜茶寓期間限定概念店」，22日將於信義ATT4FUN的5樓正式開幕！將花蓮金獎茶園引以為傲的蜜香紅茶、在地無毒有機農產品分享給台北消費者，並推出互動式五感體驗，想讓消費者放慢都市繁忙步調，重拾悠閒生活儀式感。

「花蓮好近」品牌結合花蓮各式在地特色、農產選物，以及台灣地方生活，此次推出「覓蜜茶寓期間限定概念店」，以一期一會、以茶會友的心情出發，讓所有尋覓食在好茶的朋友，能夠一品花蓮蜜香紅茶的獨特風韻，在充滿果香、蜂蜜香的豐富味覺饗宴中，體驗花蓮在地美好，而除了可購買花蓮特色選物外，更設有茶席區，消費者可事先於網路登記體驗或採取現場排隊方式進行體驗。

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店內販售的蜜香紅茶全數經花蓮縣政府精心嚴選，評選小組走訪各大茶園與茶園主人暢談育茶心法，其中更有2020蜜香紅茶評鑑中榮獲金銀銅牌殊榮茶品，而蜜香紅茶其實和東方美人茶一樣，小綠葉蟬吸吮嫩芽葉背後，茶樹為了抵禦而分泌出的一種甜香，希望藉由這種氣味吸引小綠葉蟬的天敵，而茶葉採摘下經發酵後，甜蜜的香味一湧而出，因而命名為蜜香紅茶，花蓮低海拔低緯度高溫高濕的自然環境，正是孕育小綠葉蟬最好的條件，是蜜香紅茶無獨有偶的特點，也讓蜜香成為令人流連忘返的花蓮代表香氣。

另外除了花蓮蜜香紅茶等茶葉名品，限定概念店更有精選花蓮原鄉特級好米與知名老字號點心，在花蓮好米裸市集，消費者可自備容器，自由選購原鄉特級好米， 一起享受沒有包裝負擔的健康原味，2020年一期稻作於7月上旬收割完畢，便可購買最新鮮純淨的花蓮好米，兼顧環保健康與新鮮美味。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮好近是縣府推出的城市選品品牌，希望藉由更貼近大眾的方式，將花蓮好的農產、文物透過沈浸式的香氣體驗，以及貼近自然的生活態度，深度與大眾溝通花蓮美好。

店內特別活動如下：

【預約制】覓蜜香茶私席



每週五／週六／週日，中午12點至晚上7點，每整點與半點時分各進行一輪「覓蜜香茶」私席，由侍茶師帶領進行完整茶席體驗，費用全額免費；消費者可事先至花蓮好近粉絲頁報名或現場排隊候補，體驗流程包含茶知識解說、侍茶師泡茶技巧分享、精美茶食享用。

【隨到隨享】茶席體驗



周一到周四，對花蓮好近活動專頁「按讚」、「打卡」或「hashtag＃花蓮好近」，即可獲取1次隨到隨享花蓮茶體驗，不限IG或FB皆可，將可獲得1份茶品與茶食。

花蓮好近 覓蜜茶寓 期間限定概念店

營業日期：2020年7月22日（三）開幕至2021年2月7日（日）

營業時間：週日至週四 11：00－22：00；週五、六及例假日前夕 11：00－23：00

地點：ATT 4 FUN 5F（台北市信義區松壽路12號）





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