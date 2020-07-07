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瘋電影／明信片謀殺案　思覺失調連續殺人案無罪嗎？

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文／賴賴

▲▼明信片謀殺案。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

剛開始有一點點《人骨拼圖》和《七宗罪》的味道，以一個中年刑警的女兒被殺開場，相當有力道，人生剛開始去度蜜月的獨生女，不僅死狀悽慘，手臂竟然不見了，這是病態連環殺手藝術創作，邊看邊罵但是劇情結局有點單薄，但過程仍不失為懸疑驚悚推理片。

電影場景跨越許多國家，因為連續殺人犯是在整個歐洲行兇，德、法、瑞典、丹麥，手段兇殘又自以為藝術，將屍體擺布成名畫感，非常噁心凶狠，所以最後抓到兇手時實在沒有快感，這大概是唯一遺憾的地方，類似這種變態殺手，兇手設定不是醫師就是律師，要不來個總統也不錯，兇手設定太可惜了呀，不過整體感是無冷場的流暢。

看完強烈感受，法律應該強制規定變態必須結紮。


片　　名：明信片謀殺案
英文片名：The Postcard Killings
類　　型：劇情
上映日期：2020-06-19
片　　長：104分鐘
導　　演：丹尼斯塔諾維奇(Danis Tanovic)
演　　員：傑佛瑞狄恩摩根(Jeffrey Dean Morgan) 、 芬姬詹森(Famke Janssen) 、 約希姆克羅爾(Joachim Król) 、 娜歐蜜貝翠克(Naomi Battrick) 、 庫什珍寶(Cush Jumbo)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：甲上


劇情大綱

每個命案現場都是一幅名畫　只有屍體知道真相...

紐約刑警雅各(傑佛瑞狄恩摩根飾)和前妻瓦萊麗(芳姬詹森飾)的愛女在倫敦度蜜月時慘遭殺害，雅各親赴歐洲見女兒最後一面，卻發現命案疑點重重，為了追捕兇手他私下展開調查，意外捲入了橫跨全歐洲的連環殺人案。連環殺人案遍布巴黎、哥本哈根，法蘭克福和斯德哥爾摩等各地，每起案件的死者都會跟上一位被害者的屍體殘骸一同擺放成宛如藝術品的奇特姿態，讓案情更加撲朔迷離。

而兇手的行蹤成謎，你永遠不知道下一個受害者是誰，除非收到兇手寄來的明信片。這一回，記者黛西(庫什珍寶飾)收到兇手寄出的明信片寫著：「愛將永不消逝…」成為了查案唯一線索，雅各決定與黛西聯手，抽絲剝繭拼湊出連環殺人案的背後真相！

▲▼明信片謀殺案。（圖／yahoo）

▲明明是送女兒樂呵呵的去度蜜月，怎麼變成兩具屍體。

▲▼明信片謀殺案。（圖／yahoo）

▲年輕夫婦死狀悽慘，犯罪現場橫跨歐洲好幾個國家。

▲▼明信片謀殺案。（圖／yahoo）

▲變態父親變態教育養出變態兒女。

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