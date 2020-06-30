瘋電影／大叔　失意特務捨命搶救邊緣少女

文／賴賴

瘋言瘋語：

評價超高，不論是商業價值或是電影製作層面，都不失為高品質設計，遊走在低端人口社會邊緣的離職特務，為了拯救一對母女而介入販賣人體器官的黑道，電影強烈的正義與魔鬼的纏鬥，不要命的英雄瘋狂殲滅慘無人道畜生集團，很過癮也很驚悚，所有的動作廝殺都是血跡斑斑，韓式風格血淚模糊的悲壯。

這部電影最精彩的除了劇本簡潔力道，動作特技設計也堪稱一絕，這是2010年的作品，當年也獲得青龍獎的最佳技術獎項，也成為2010年韓國最賣座電影，更是元斌暫時息影之作，在巔峰中暫停，沒說息影但有沒再拍戲。

即使是這個時間點來看這部電影，還是相當精采。



片 名：大叔

英文片名：The Man From Nowhere

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2020-06-19

片 長：119分鐘

導 演：李楨凡

演 員：元斌 、 金希沅 、 金賽綸(KIM Sae-Ron)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



南韓的特務高手泰植（元斌飾），在某次行動中愛妻因他而死，便過著離群索居的生活，在鄉下開間小當舖過活，唯一的朋友是樓上的小女孩素美（金賽綸飾），素美媽媽吸毒，經常任小女兒在外遊蕩被人欺負，在素美心中只有泰植是可以依靠的大哥哥。



素美媽媽因為偷走黑道的毒品，黑道將素美和媽媽一起綁走，並要求泰植幫忙送毒品給仇家，否則就把素美殺死，泰植為了救出小素美，決定勇往直前，隻身面對龐大犯罪集團。而活體器官毒品樣樣都賣、心狠手辣的黑道集團 ，會怎麼對付泰植，泰植和小素美這輩子還有團聚的一天嗎?

▲單親媽媽犯罪連累女兒，隔壁叔叔好心搭救。

▲單親媽媽慘死女兒下落不明，叔叔決定插手。

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