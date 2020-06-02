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瘋電影／壞教育　美史上最大宗校園詐騙案

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文／賴賴

▲▼壞教育。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

學校似乎是貪污的溫床，念國中時就因校長貪汙，國中畢業校長和我們一起畢業，校長開賓士抽雪茄拿的筆是萬寶龍，看這部電影簡直就是太懷舊了，朋友的爸爸是校長，也因貪汙和沉迷女色舞場而被檢舉，但這些貪汙校長似乎都不必被關，而且還能繼續做主任，看美國這位貪汙的主任，最後能被入罪還真的是小朋友的功勞。

電影流暢好看，沒有刻意去披露犯罪過程的陰森感，反而就像吃飯睡覺一樣的日常，這些貪汙的款項，只要巧立名目便能通過，原因是審查者是否同流合汙，這種只讓一名審查員擔任監督工作實在是全世界校園貪汙的盲點，休傑克曼的演技實在厲害，最後才露出豺狼虎豹的表情，果然狠腳色。

這樣的電影是否能喚起政府對於校園帳務的重視？

片　　名：壞教育
英文片名：Bad Education
類　　型：劇情
上映日期：2020-04-30
片　　長：108分鐘
導　　演：柯瑞芬利(Cory Finley)
演　　員：休傑克曼(Hugh Jackman) 、 艾莉森珍妮(Allison Janney) 、 艾力克斯沃爾夫(Alex Wolff) 、 潔芮汀薇思瓦納森(Geraldine Viswanathan) 、 雷羅馬諾(Ray Romano)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：甲上


劇情大綱

貪得無厭 才能學無止境！

在教育界享負盛名的法蘭克塔松(休傑克曼飾)是個對教育充滿熱忱、魅力十足的學區負責人，在他和同事潘葛拉肯(艾莉森珍妮飾)的帶領之下，紐約羅斯林學區升學率在全美排名第四，他們的目標是成為全美第一的頂尖學區。飆升的大學錄取率帶動了房價與社區發展，法蘭克的貢獻也聲名遠播。直到某天，羅斯林高中的學生瑞秋(潔芮汀薇思瓦納森飾)在撰寫學校建案的校刊報導時，無意間發現了校內帳目出現各種錯誤，在她的調查下慢慢揭開了法蘭克「為人師婊」的真面目，也讓長達逾十年、攸關數百萬美元的美國史上最大校園弊案浮上檯面…

【關於電影】

震驚全美史上最大校園詐騙案　休傑克曼「雙面演技」轟動全球！
集結好萊塢巨星休傑克曼、奧斯卡最佳女配角艾莉森珍妮與喜劇天王雷羅曼諾首度同台飆戲，電影《壞教育》在2019年於多倫多影展舉辦世界首映口碑席捲全球，權威外媒〈Variety〉、〈The Hollywood Reporter〉、〈Indiewire〉、〈Vanityfair〉、〈The Playlist〉、〈The Film stage〉一致盛讚，休傑克曼在片中詮釋充滿熱忱與魅力的完美形象與身陷醜聞的複雜人性，亦正亦邪的雙面演技更被譽為是「從影以來最顛覆演出！」

《壞教育》是編劇麥克馬克斯基依據自己高中時期的真實經歷啟發而創作成電影劇本，將十年前震驚全美的羅斯林高中醜聞搬上大銀幕，更曾被列進2016年的好萊塢劇本黑名單。導演柯瑞芬利表示他的親友是公立與私立學校的教師，而他自己也曾擔任家教，他坦言：「美國的教育制度非常複雜，它深深影響著經濟與階級，教育體系牽動了整個社區發展。」因此當年有望在全美黃金學區中奪冠的羅斯林學區傳出醜聞後震驚全國，編劇麥克馬可斯更感慨表示曾在小時候見過法蘭克本人，是一個風度翩翩、魅力十足的好人，他說：「他永遠說著激勵學童的話語，讓每個學生深信自己有能力實現夢想，他對教育的熱忱毋庸置疑，因此當事件爆發後，完全顛覆了他在我心裡的樣子。」

▲▼壞教育。（圖／YAHOO）

▲犯罪結構之縝密，老實的稽查員根本不敢揪出大老鼠。

▲▼壞教育。（圖／YAHOO）

▲校園裡每個高官都貪汙。

▲▼壞教育。（圖／YAHOO）

▲若不是這位學生記者的大膽爆料，恐怕事件不會水落石出。

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