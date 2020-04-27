鋼鐵抗疫將滿百天！承諾每天開記者會「陳時中98天沒休假」　率防疫五月天緊守台灣

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／整理報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣在今年農曆年前宣布「每日開記者會」說明疫情，至今已經第98天。指揮官陳時中率領的防疫團隊不僅達到每天記者會的承諾，防疫成果也讓台灣有機會在國際發光。被問及指揮中心即將開設滿100天，陳時中也不敢大意的直說「每天都很緊張，即便零確診仍不能鬆懈。」

台灣在今年1/21宣布中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，衛福部部長陳時中一肩擔起指揮官重任，帶領防疫團隊守住台灣。在疫情還在全球蔓延的現在，台灣防疫屢次受到它國稱讚，不少國家都羨慕，在台灣，「確診者能妥善被治療、沒有禁足令，而且人人有口罩」。

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▲疾管署署長周志浩。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

除了陳時中之外，疾管署署長「周志浩」、副署長「莊人祥、羅一鈞」和有豐富抗SARS經驗的台大副校長「張上淳」都是每天記者會的固定班底，也因此被網友稱為「防疫五月天」。指揮中心從疫情到物資，每一個和防疫相關的，都必須費心處理，防疫五月天也各司其職，讓台灣民眾能過起和其它國家相比，「還稱得上正常的生活」。

陳時中每日記者會上的言論和問答，不僅金句不斷，面對世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞和它國的打壓，也屢次展現「霸氣護台」的一面；面對境外移入暴增，也努力緊守邊境，武漢台商包機回台，更親臨現場監督檢疫直到深夜；終於台灣開始出現境外和本土都「零確診」，至今更是連續15天「本土個案零確診」。

▲▼疾管署副署長莊人祥和羅一鈞。（圖／記者林敬旻攝）（圖／記者李毓康攝）



零確診對國人來說鬆一口氣，但對陳時中來說，卻僅是「值得開心一下」。面對媒體詢問「零確診的心情？台灣防疫措施是否放寬？」陳時中給的回應是「每天都很緊張！」他無奈說道「因為每次有事情緩和一點，突然又有一、兩件事情出來。」從回應就看得出他肩上的壓力和時刻警覺的精神。

而在今（27）日記者會上，陳時中也罕見透露「台灣疫情有望在6月底前趨緩」，但個性謹慎的他，仍不敢大意，再加上台灣敦睦艦隊疫情還未結案，即便疫情看似趨緩，他還是向國人喊話「我們要一努力把它維持，有個案發生，就用既有的方式把它圍堵起來，不管怎樣我們有信心把它守住！」