Caledonia Curry的歌德式魔幻　喚起風華絕世的傀儡「紫女士」

「她是夜之后，眼睛是鑲嵌的玻璃紅寶石，臉上帶著恆久不變的微笑，永遠露出珠母貝刻成的尖牙利齒，一層柔軟之至的白皮革包覆她白如白堊的臉，以及整個軀幹、四肢關節、所有部位。她美麗的雙手看似武器，因為指甲又長又尖，是五吋錫片塗上鮮紅琺瑯；頭上的黑假髮梳成髻，其繁複沈重遠超過任何真人頸項所能承受。這頭濃密雲鬢插滿綴有碎鏡片的鮮亮髮髻，只要她一動，便會灑下整片粼粼閃動的映影，像小小的光鼠在戲棚中跳舞。她的衣衫全是深沈如睡的色彩——濃暗的粉紅，猩紅，還有如其名的紫，那鮮活振動的紫是殉情知血的顏色。」

安潔拉・卡特在她的短篇小說〈紫女士之愛〉裡，如此描述一個風華絕世的傀儡「紫女士」。而魁儡本身總要喚起一則傳奇，而紫女士在她的角色設定裡帶有極致魅惑，於男人而言也就是危險的化身——

「她如瘟疫般降臨，對男人而言既是惡疾也是可怕的啟蒙，而她亦如瘟疫一般具傳染性。她所有情人的下場都是這樣：身上的襤褸破布被傷口流出的膿黏著，眼神空洞得可怕，彷彿心智已如燭火被吹滅。」





Caledonia Curry, “Sofia and Storm”.

「紫女士煙火般燦爛輝煌的生涯也如同煙火結束於灰燼、寂寥與沈默，她變得比那些受她感染的人更不堪入目。」安潔拉・卡特並沒有鋪陳紫女士如何從絢爛走到頹靡，也不再花費篇幅呈現她雖死猶動的的乾枯機械模樣，而在布魯克林藝術家卡里多尼亞・庫里（Caledonia Curry）個展露出的短片作品《索菲亞與風暴》（Sofia and Storm）中，似乎能見到這個故事角色的最後身影。

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Caledonia Curry, “Sofia and Storm”

文字來源／安潔拉‧卡特《焚舟紀》（行人）、COLOSSAL

圖片翻攝自YouTube

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