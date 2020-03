英情侶沒錢住民宿還嫌檢疫所像監獄　國外網友怒批：背包乞丐！

▲英情侶嫌檢疫所像監獄的事,在國外論壇引起討論。(圖/翻攝自Reddit)

實習記者崔子柔/綜合報導

英國籍女子娜塔莉.道森(Natalie Dawson)與男友來台旅遊,因疫情須進行隔離,被安排到花蓮檢疫所。娜塔莉卻向母親抱怨,「隔離的地方就像監獄一樣,三餐品質差、房間很髒、沒熱水」。此事經《BBC》報導後,有國外網友將相關新聞分享至論壇Reddit,引發網友熱議,直批娜塔莉的行為根本是「背包乞丐」(begpacker)。

有國外網友在網路論壇「Reddit」PO文指出,娜塔莉向母親所陳述的內容根本與事實不符。PO文一出隨即引發網友討論,底下出現許多撻伐娜塔莉等人的言論,「出去玩還說沒錢,就像我常在派對上遇到的那種到處乞討的人」、「她真的可以滾了」、「如果付不起住宿費用真的不要出門」。

「begpacker」由beg(乞討)、backpacker(背包客)2詞組合,形容利用別人慷慨不斷索求資源的人。

▲BBC已將英情侶形容「台灣隔離是監獄」的報導全文下架。(圖/翻攝BBC網頁錯誤畫面)

娜塔莉已在昨(27)日傳簡訊向檢疫中心人員說,「如果你已經讀過BBC的報導我很抱歉,我今天才知道他們怎麼報導的。我很感謝你們為我們做的一切,我也只能說對不起,我會盡快找出方法把這則報導下架。」並藉由英國在台辦事處的臉書代為發文表示,當時告訴母親一些情況但並沒有要她向媒體投訴的意思。

雖然娜塔莉已道歉,仍有大批網友在《英國在台辦事處》臉書粉專貼文下方回應,「太便宜被嫌,只怪台灣人心太美,一天只收250住宿加餐費」、「他們應該搬到台北的英國辦事處,看看他們是否也會在那裡投訴。」、「請英國在台辦事處好好處理他們自己國家的國民,他們把防疫當休閒是非常糟糕的態度!」、「來台灣的英國情侶,請他們離開台灣!以為台灣人好欺負嗎?」你們的英國國民實在太可恥了!還有臉投訴BBC,你們不用關懷你們自己的人民嗎?」、「請英國派專機把他們載回英國!投訴BBC?台灣人沒欠你們」。

據了解,娜塔莉和男友將在今日晚上解禁,解除隔離後,花蓮縣衛生局29日也將派人將他們送到花蓮火車站離開。

▼也有外國網友稱自己在台灣居住多年,檢疫環境相當優秀。(圖/翻攝自推特/@taneagrafika)

@BBCNews



Shame on you for this unsubstantiated, biased, ignorant article. A long-term resident in TW, I'm very reassured by this govt's sensible and effective handling of the crisis.



Coronavirus: Fears for daughter in quarantine in Taiwan https://t.co/oDoHcoqOXp