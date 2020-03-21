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立委爆第三波高峰「祕魯團100人還要繼續玩！」　王瑞德氣炸：守住清明防線

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▲▼滯留武漢的血友病童與母親晚間搭乘長榮BR-766班機抵達桃園機場,防疫人員穿著防護衣準備中。（圖／記者李毓康攝）

▲武漢第二批包機返抵國門，陳時中率領防疫人員出動檢疫。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

台灣20日暴增27例確診，其中就有24例是境外移入，民進黨立委王定宇在政論節目中表示，疫情擴大要分為兩段時間，關閉國境、百例之前的境外移入病例確實要擔心，還要提心吊膽12天，未來迎接第三波高峰期，「祕魯那一團70個人包機先返台，剩下100個還要繼續玩！」名嘴王瑞德更痛斥，破百以後公布的數字沒有意義，境外每天增加幾例是應該的，建議政府最後要「守住清明節防線」！

王定宇20日在《關鍵時刻》中提到，疫情爆發要分兩段時間，關閉國境，也就是百例之前，境外移入病例確實要擔心，陳時中之前講有14天潛伏期，現在只剩12天。從海外回國的台灣人一天9000人，每天增加確診病例只會越來越多「我反而不擔心」，關閉國境後，所有進來的都追蹤，不讓他們進入台灣內部社區，追蹤、隔離、避免接觸。

▲桃園機場人潮。（圖／民眾提供）

▲桃園機場返國民眾全副武裝。（圖／民眾提供）

王定宇表示，現在確診病例境外移入的都來自於高爆發群，其中土耳其團裡15人就有14個中鏢，百例以前，還有學生在希臘混一、兩個月，再回來上課，南部某大學生還揪人去吃火鍋，好在2人為陰性，但第100例至今還找不到感染源，要提心吊膽12天。未來第三波高峰，除了非洲地區以外，還要面臨大陸復工，台幹被迫過去；而滯留祕魯的台客團，有70個自己包機先回來，剩下100個繼續玩，「祕魯關了你怎麼回來，看了真的奇摩賣（火氣大）！」

王瑞德也痛斥，破百以後公布的數字對他來說並沒有意義，要看的是本土還是境外，境外每天增加幾例是應該的，不斷有國人要回來，這些在各國引發的高峰數字代表，「這一波從歐美、東南亞回國的是擋不住的，除非把國家鎖死」，重點在於，政府在國人返台以後能不能把他們居家隔離落實，「最後要守住清明節防線」。

王瑞德建議，政府應該在清明節之前謹守目前的境管，不論對岸號稱什麼「零本土病例」，接下來可能會宣稱零死亡，都要守住台灣「四個城市、五個機場」，讓能回來掃墓的人非常有限，掃墓時間也延後半個月、一個月，「祖先在這個時候一定會保佑你的。」

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